El Breogán ensopega abans de la seva visita a Manresa

El líder no és imbatible i el Palència va ensenyar ahir el camí a seguir per derrotar el Breogán. El conjunt gallec va sumar ahir la quarta derrota de la temporada, just abans de visitar aquest proper diumenge el Nou Congost en un partit clau per a l'ICL Manresa, que encara podria somiar en la primera posició de la lliga regular si s'imposa en aquest duel.

El gran partit del navassenc Salva Arco, autor de 25 punts (35 de valoració), va ser insuficient per al Breogán, incòmode durant molts minuts davant el plantejament del Palència. Liderats per Jordi Grimau (17 punts) i per un omnipresent Andrés Miso (12 punts, 6 rebots i 6 assistències), els visitants van buscar un ritme lent de partit, van travar l'atac del Breogán i van acreditar un gran encert en el tir exterior (12/21 triples, el 57% d'eficàcia).

Per assaltar la pista del líder, el Palència va començar a un gran nivell: dominava 20-23 el primer quart, en què es va lliurar un duel anotador entre Arco i Grimau, amb 10 punts anotats cadascun. I, tot seguit, el Palència va prémer l'accelerador i es va escapar 24-34. Però el Breogán, amb un parcial 12-0, va entrar de nou en el partit, encara que al descans continuava perdent (38-39).

A l'inici del tercer quart, Grimau va anotar 7 punts seguits per tornar a disparar el Palència, que va agafar de nou 10 punts de renda (45-55). I en el darrer quart va saber partir quan el Breogán es va acostar en el marcador. En aquest tram va destacar de nou Salva Arco i va emergir la figura del pivot Matt Stainbrook. Però els visitants van resistir les envestides dels gallecs i es van salvar al final: Uriz va fallar el tir per forçar la pròrroga.