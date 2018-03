L'ICL vol tenyir de vermell el Nou Congost per rebre el Breogán

L'ICL Manresa repartirà aquest diumenge 4000 samarretes entre els seus aficionats per rebre el líder de la LEB Or, el Breogán (19 h). El club vol que els aficionats es posin la samarreta per crear un efecte d'uniformitat a tot el pavelló, tal i com va passar a Lugo en la final de la Copa de la Princesa que fa enfrontar els dos equips a principi de febrer.



El club «recomana a tots els aficionats que vulguin assegurar-se tenir una samarreta que vagin amb temps al Nou Congost». A més, també aconsella «posar-se la samarreta ja abans del partit per tenyir tota la grada de vermell».





La col·laboració dels patrocinadors Grup Joan, Grup Llobet i Sarsa, i del patrocinador principal, ICL, faran possible que el Bàsquet Manresa reparteixi aquestes samarretes.A més, el club també ha fet una crida per omplir el pavelló i ha recordat als abonats que tenen tres entrades extra a la seva disposició al llarg de la temporada. Els interessats, les poden passar a buscar per les oficines del club.