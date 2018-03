Recels a Lugo perquè hi haurà dos àrbitres catalans a Manresa

â€?La prèvia de l'important partit de diumenge entre l'ICL i el Breogán ha vingut tenyida, des de Lugo, per la polèmica arbitral. En la roda de premsa prèvia al partit, els mitjans de comunicació gallecs han qüestionat al tècnic, Nacho Lezkano, sobre la idoneïtat que els dos col·legiats siguin catalans. L'entrenador basc ha afirmat que espera que tot vagi bé, però també que "si no els haguessin designat, no estaríem parlant d'això".

Els àrbitres del partit seran el lleidatà José Antonio Pagán i Antonio Manuel Zamora, alacantí que actualment resideix a Andorra tot i que també forma part del comitè de Lleida. Lezkano va dir que "confio en la imparcialitat dels àrbitres" tot i que "és cert que Pagán no ha tingut gaire sort cada cop que ha dirigit el Breogán". L'afirmació és curiosa, tenint en compte que no a arbitrat cap partit dels gallecs d'aquesta temporada i no els dirigeix des d'una victòria sobre el Palma en el play-off de l'exercici passat. Enguany, Pagán va arbitrar l'ICL-Prat, amb victòria manresana pr 75-62.

Pel que fa a Zamora, ha arbitrat un cop al Breogán, amb victòria gallega a Palència per 70-74 i dos cops a l'ICL. En els dos casos, els bagencs van perdre, a Oviedo (81-76) i a Càceres (74-68). Lezkano, a la segona pregunta sobre el tema, ha afirmat que "tinc confiança en el nivell arbitral, estan preparats siguin d'on siguin i són dos bons àrbitres, però podien haver evitat suspicàcies. Està fet així i ja està", ha finalitzat.