L'ICL derrota el líder però se li escapa l''average' al final

L'ICL Manresa ha escurçat a una sola victòria la diferència respecte del líder, el Breogán, però ja sap que l'empat a triomfs al final de temporada no li val. En un Nou Congost tenyit de vermell i amb un gran ambient, els homes d'Aleix Duran han fet un gran esforç i han arribat a vèncer per 21 punts els gallecs (69-48) al tercer període, però han arribat esgotats al final i els visitants han pogut reduir la distància a uns dotze punts que li posen tot de cara per pujar directament, ja que també té l'average guanyat amb el CB Prat, l'altre conjunt que té un triomf menys que ells.

Tot i la baixa de Guillem Jou, Aleix Duran ha volgut començar amb intensitat defensiva i ha situat a Lundberg damunt d'Uriz i a Gintvainis de titular. L'ICL ha començat encertat amb atac, amb anotació del lituà i de Nacho Martín, i en defensa, ja que ha obligat a Natxo Lezkano, el tècnic visitant, a demanar temps mort amb 13-5 en contra després d'un parcial de 9-1 per als manresans.

L'entrada a pista de Demetrio s'ha notat pel Breogán, que ha aconseguit rebaixar una màxima diferència local de tres punts (16-7 després d'un triple de Hamilton) fins al 16-13 amb dues jugades de tres punts. En un tram final dur, Gintvainis i Lundberg han tornat a donar vuit punts de diferència a l'ICL que Demetrio ha rebaixat al 21-15 al final, en què els pivots gallecs han protestat als col·legiats per la intensitat dels bagencs.

En el segon quart s'ha intensificat la defensa manresana i les pilotes perdudes del Breogán, que s'ha acostat a 21-17 després d'un bàsquet de Fuzaro, però que ha vist com un altre home prenia el protagonisme. Ha estat Sakho, qui amb dos tirs lliures i un bàsquet ha ampliat la distància a deu punts (27-17). L'entrada del nou jugador del Breogán, Cebular, no ha estabilitzat l'equip i Lezkano ha hagut de tornar a parar el duel amb 31-20, després d'una nova pilota perduda.

L'ICL semblava llançat, però aleshores ha sortit l'home més destacat del Breogán en tots els enfrontaments previs, un Ricardo Uriz que ha anotat un triple i un bàsquet de dos que ha aplacat la fúria local i ha convertit un 35-20 en un 37-25. El Breogán, però, ha fet les quatre faltes aviat i això ha estat explotat pels manresans per anar sovint a la línia de tirs lliures.

A més, els col·legiats han castigat amb tècnica el mateix Uriz i els locals s'han acostat als 17 punts del bàsquet average amb el 43-28, després d'un tir lliure de Sakho. L'eslovè Cebular ha deixat el marcador en 43-30 al descans, enmig de les protestes gallegues, ja que el Breogán se sentia perjudicat per les 14 vegades que l'ICL ha llançat des de la línia de personal en aquest quart.



Average superat



En el tercer període l'ICL ha trobat la manera de fer el salt de qualitat i superar els 17 punts del bàsquet average. La línia de l'arbitratge s'ha endurit i tots dos equips han arribat aviat a les quatre faltes. Abans, Christian Díaz ha mantingut el Breogán dins del joc, però un bàsquet d'Allen a 6.13 per al final ha significat el primer cop en què els manresans han superat l'average (53-35).

El quart ha estat llarguíssim, amb moltes faltes i alguns homes que han mostrat un joc de qualitat. Trias davant de Stainbrook i, sobretot, el duel final entre la direcció i els triples de Gintvainis i els punts d'un Löfberg que ha fet que el Breogán no s'ensorrés definitivament. Álvaro Múñoz ha situat la màxima diferència (69-48) escurçada per Fuzaro a 19 punts al darrer descans (69-50).

En el darrer període Lezkano era conscient que calia arriscar i augmentar el nivell defensiu. Després de cinc punts seguits de Rubio i d'un triple de Trias, el partit s'ha anat movent sobre els 17 punts de diferència i els breoganistes han començat a fer defenses pressionants arraconant els rivals a les cantonades. En aquest intent, Uriz ha comès la quarta falta amb 6.43 per jugar.

Pitjor li ha anat a Lundberg, que ha marxat eliminat per cinc faltes a 5.48 amb 77-59. Ha estat aleshores quan l'ICL s'ha col·lapsat en atac. Un bàsquet de Rubio, una pilota perduda per Gintvainis amb 2+1 de Fuzaro i un altre contraatac culminat per Díaz han situat la mínima diferència en molts minus (79-68) a 4.48, amb la qual cosa el Breogán passava a lluitar fins i tot per entrar al partit. A aquestes alçades, el nivell de faltes ja era diferent.

El Manresa estava en bonus i el Breogán només havia comès una falta. Tot i això, una assistència de Costa a Sakho i un triple de Muñoz feien tornar a somiar en l'average (84-70). Però els botxins habituals, Löfberg i Fuzaro han tornat a silenciar el Congost amb un parell d'accions seguides (84-73).

L'ICL ja anava esgotat i l'entrada d'Uriz ha contibuït a refredar el partit. El Breogán, fins i tot, s'ha situat a vuit punts (86-78), però un triple de Martín i un tir lliure final d'Allen ha permès obtenir un resultat més ampli, bo però insuficient.