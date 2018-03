La plantilla de l'ICL presumeix del factor Congost

«Feia anys que no veia el que hem viscut avui al Congost», va dir Aleix Duran diumenge, després de vèncer el Breogán per 90-78. El suport de la grada, plena de gom a gom i tenyida de vermell per les samarretes que va repartir el club, va ser clau per derrotar el líder de la LEB Or. I després del partit, els jugadors de l'ICL Manresa han agraït a les xarxes socials el suport dels aficionats.



Ho han fet, entre altres, Gabriel Lundberg i Lluís Costa a Instagram, i Álvaro Muñoz, Guillem Jou, el vinculat Álex Mazaira i l'enternador assistent, Xevi Pujol, a Twitter. «Gran victòria ahir davant el primer classificat! Ara només som a un partit de la primera posició. Seguim empenyent, nois. Gràcies a tothom que va venir i ens va demostrar quant ens estima. Tenim uns aficionats fantàstics. Som-hi!», escrivia en anglès Lundberg.





Increíble hoy el congost!! Muchas gracias por el apoyo afición! Seguimos ?? „ Álvaro Muñoz (@amunioz33) 11 de març de 2018

La imatge parla per si sola, us heu buidat amb nosaltres. A seguir així!!! Moltes gràcies a tots #Congostdevermell pic.twitter.com/lXwhGVi7eM „ Xavier Pujol Estela (@xevi_pujol) 11 de març de 2018