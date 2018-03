Jou és baixa per jugar a Logronyo i perilla que ho faci Álvaro Muñoz

Guillem Jou no podrà jugar el partit de divendres entre el Clavijo i l'ICL Manresa (20.45 hores) i la participació en el duel d'Àlvaro Muñoz hi és molt dubtosa. Com sol ser habitual, ha estat l'entrenador del conjunt manresà, Aleix Duran, qui ha explicat els problemes mèdics de la plantilla que també afecten Ashley Hamilton, tot i que l'anglès jugarà segur a la capital de la Rioja.

Duran ha explicat que Jou no s'ha recuperat dels problemes al tendó d'Aquil·les i que "em preocupa com pot evolucionar" ja que, després de tenir molèsties fa setmanes, semblava que havien cessat. Ja no va poder actuar contra el Breogán diumenge. Pel que fa a Muñoz, "té dolor al tendons dels dos peus, que arrossega tot l'any i que s'han intensificat i li fan mal. Ara mateix és un dubte molt seriós" per al partit. Finalment, Hamilton es va torçar un canell en el darrer partit, en què no va participar en el darrer quart, però evoluciona bé i hauria de poder participar sense problemes.