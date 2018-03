Nacho Martín, en 5 reflexions

Nacho Martín ha concedit una entrevista a la federació espanyola de bàsquet (FEB) en la que repassa l'actualitat de l'ICL Manresa. Després de derrotar diumenge el líder de la LEB Or, el Breogán, l'ala-pivot no descarta encara l'ascens directe a l'ACB i analitza tant el seu estat de forma com el de l'equip. Aquí en destaquem cinc extractes:

Estat de forma

«Per ara m'estic sentint molt bé. Sincerament, no m'esperava que després de tan poc temps des de l'alta mèdica pogués sentir-me tan ràpid una peça important de l'equip, assumint responsabilitats. Però cada setmana que passa veig una mica més llunyana la lesió. Encara no em trobo al 100% però crec que estic ja a prop d'aquest punt, perquè crec que cada dia puc aportar més a l'equip sense sentir cap dolor».

Inèrcia guanyadora

«Encara que sigui una bona ratxa, han estat set victòries que han costat molt. Però totes elles han estat molt valuoses. En partits com el d'Osca vam aprendre a guanyar patint i això ens ha ajudat a guanyar confiança en el nostre joc, estem fent les coses bé, la feina va sortint i crec que ens trobem en un bon moment de la temporada. No estem encara al nostre millor nivell però crec que podem aconseguir-realment aviat».

Lluitar pel primer lloc

«Aquesta ha de ser la nostra principal motivació per a les pròximes setmanes ja que, amb el nostre triomf de diumenge, hem ficat una mica més de pressió a un Breogán que ja no es veu tan en solitari al capdavant de la classificació. Els hem recordat que som aquí i que, si es relaxen, serem aquí, amb el peu a l'accelerador i fent la nostra feina per intentar aprofitar-ho ells punxen».

Ascens a l'ACB

«A vegades no agrada gaire parlar de l'objectiu o la meta però, si em preguntes a mi, et diré que sí. Ara mateix tenim l'opció de poder fer-ho sent campions de lliga però, si no fos així perquè ho és el Breogán o el Prat qui ho aconsegueix, tingues per segur que arribarem als play-off disposats a poder aconseguir l'ascens perquè tenim equip per fer-ho. Si no pensem que podem ascendir ens estaríem enganyant a nosaltres mateixos ja que si tots hem fitxat aquí és perquè hi havia una possibilitat real de poder lluitar per estar a la Lliga Endesa».

Factor Congost contra el Breogán

«Va ser senzillament espectacular, el pavelló al màxim, la gent vestida de vermell amb les samarretes que va regalar el club... Va ser un ambient bestial ja des de les hores prèvies al partit i tots vam gaudir molt d'això però ara els demanem que això no quedi aquí, que no sigui només l'ambient d'un partit important davant el líder. Volem que aquest ambient es repeteixi cada dia, que ens acompanyin en cada partit fins al final de lliga i sobretot en els play-off si arribéssim a disputar-los i que entre tots gaudim molt d'aquesta temporada. Manresa està gaudint molt del seu equip aquesta temporada però tots hem de tenir clar que és en aquest moment de la temporada quan més podem arribar a gaudir si aconseguim aconseguir el nostre objectiu».