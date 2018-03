L'ICL patina a la pista del cuer

Cinc dies després de derrotar el líder al Nou Congost, l'ICL Manresa ha fet un pas enrere en les aspiracions de lluitar per la primera posició al final de la lliga regular. Els manresans han perdut amb el Clavijo (73-61), el cuer de la LEB Or, mentre el Breogán ha reaccionat a la desfeta de diumenge passat amb una pallissa al Barça B (105-64).

Nacho Martín i Lluís Costa, amb 12 punts cada un, han estat els màxims anotadors manresans. En el conjunt local, Yates ha destacat amb 16 punts i 9 rebots, i Phillip ha anotat 20 punts. Però en general, tot el Clavijo ha estat superior a l'ICL, amb més empenta.

I això que el conjunt manresà ha començat bé el partit, amb dues cistelles de Nacho Martín, que acabaria el primer quart amb 10 punts. Però el Clavijo ha reaccionat ràpid per agafar les regnes en el marcador i dominar al final del primer quart (21-17) i bona part del segon.

Un triple de Gintvainis ha posat l'ICL per davant després de molts minuts (25-28). I dos llançaments exteriors més seguits, del lituà i de Jordi Trias, han permès als manresans obrir una petita escletxa: parcial de 2-9 per tancar el quart (32-37).

Però el Clavijo ha respost amb la mateixa moneda al tercer quart, amb un parcial de 8-0 al seu favor per agafar la davantera (53-48). I la diferència no ha parat de créixer fins els 12 punts finals, malgrat els intents infructuosos de l'ICL per remuntar, sense encert.