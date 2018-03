Després de la gran victòria de l'ICL Manresa davant del Breogán, el conjunt manresà s'ha de centrar en derrotar el cuer de la lliga LEB Or, el Clavijo.

La gent del Club Baloncesto Clavijo de Logronyo es defineix com a batalladora, així que el partit no serà un camí de roses per als homes d'Aleix Duran, que hauran d'oferir la seva millor versió.

Tot seguit pots seguir en directe el partit entre el Clavijo i l'ICL Manresa: