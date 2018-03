VÍDEO | Saps quin és el ritual de l'ICL Manresa abans de començar els partits?

Els jugadors de l'ICL Manresa tenen un ritual que mai falta abans de saltar a la pista a escalfar. El club bagenc ho ha fet públic avui a les xarxes socials, pocs minuts abans de l'inici del partit al camp del Clavijo.



Com es pot apreciar en el vídeo, els jugadors realitzen un cercle, aplaudeixen amb les mans i la intensitat sonora va augmentant progresivament per acabar tots units i realitzant un fort crit.



Amb aquest ritual abans de sortir a jugar un partit, els jugadors bagencs s'animen mútuament i salten a la pista disposats a donar-ho tot per vèncer.





