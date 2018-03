El manresà Marc García rep l'alta després de quatre mesos

Marc García ha rebut aquest dilluns l'alta mèdica després de quatre mesos de baixa. El manresà va ser operat al novembre d'una luxació a l'espatlla esquerra de la qual ja està recuperat. I aquest dimarts podria tornar a les pistes, en el duel que enfronta el Barça B amb el Clavijo, botxí divendres passat de l'ICL Manresa.

En l'última fase de la recuperació, Marc García ha fet entrenaments específics amb el també manresà Ricard Casas, ajudant de Svetislav Pesic al primer equip del Barça i a qui ha donat les gràcies per la feina feta junts: «Estic molt agraït a tothom qui m'ha ajudat a tornar, des de les fisioterapeutes del Centre Mèdic, Marta i Berta, al Javi, readaptador del primer equip, i al Ricard Casas, que m'ha ajudat molt en el tram final».

En declaracions a la web del club, Marc García explica que «aquesta lesió ha estat un gran aprenentatge i em servirà per veure que les lesions no et poden aturar, són un motiu, un estímul, per seguir lluitant».

«Un cop es va saber què tenia, vaig veure un llarg túnel, però fa unes setmanes, un cop vaig començar a treballar ja amb pilota per a mi va ser aire fresc: començar a llançar, botar, córrer amb pilota», relata sobre el procés de recuperació. «Tinc ganes de tornar a sentir l'adrenalina de competir i espero donar-ho tot».