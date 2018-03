Encinas: «Jugar en un pavelló com el Nou Congost és una motivació»

L'entrenador del Sammic, Lolo Encinas, cedeix tot el favoritisme del duel d'aquest vespre a l'ICL, un equip que defineix com «històric». Un duel desigual entre tercer contra penúltim que no genera cap por als bascos, que no tenen res a perdre. «Jugar en un pavelló com el Nou Congost és una motivació per a qualsevol. Que un equip com el nostre pugui jugar allà ja és important», destacava Encinas abans de viatjar.

El tècnic del conjunt basc destaca l'entitat dels manresans: «És un club que ha estat molts anys a l'ACB i que aquest és a la LEB. Amb una plantilla excel·lent, que lluita per pujar, amb dos pivots que són dels millors de la lliga, com Jordi Trias i Nacho Martín. També tenen gent jove que juga a un alt nivell». Per tot plegat, Encias destaca que l'ICL és «un rival dur, que lluita per ser a dalt, i que després de la seva última derrota seran més durs a casa».

Entre els reptes dels bascos a Manresa, «competir i millorar el partit que vam fer a casa l'últim dia. I tan de bo arribem al final lluitant per treure alguna cosa», explica Encinas abans d'afegir que «fa il·lusió jugar en un pavelló que ha vist guanyar una lliga».