Duran: «No sembla que la lesió de Gintvainis sigui poca cosa»

Aleix Duran no va poder gaudir tant com hauria volgut de la derrota clara del seu equip sobre el Sammic i, ni tan sols, de les desfetes dels equips que té al voltant, com el Breogán, el Prat i l'Oviedo. La lesió de Gintvainis al final del segon quart llasta més un equip que té una prova de foc diumenge a la Corunya, una cita on molt probablement el lituà s'afegirà a les absències de Guillem Jou i d'Álvaro Muñoz.

El tècnic egarenc tem que «la lesió que s'ha fet Jakis no sembla poca cosa, no és pas un petit esquinç i ja està, i el pitjor és que ha passat al mateix turmell que ja havia tingut lesionat. Ha sentit molt dolor i ha hagut de plegar de seguida. No vull dir res fins que no se li facin les proves, però no fa pas bona cara».

Aquesta situació provoca que «haguem de plantejar el tram que queda des d'ara fins diumenge descansant més que no pas entrenant-nos». Cal no oblidar que, a aquestes absències, s'afegeixen dificultats físiques de jugadors com «Nacho Martín, que avui ha ha hagut de jugar infiltrat» per un problema a un os del peu. «Això li ha de permetre seguir entrenant i jugant, però ja veurem si podem superar aquesta plaga de mala sort».

Respecte del partit, la millor definició que va trobar va ser que «hem tornat a ser nosaltres mateixos després del mal partit a Clavijo. El Sammic és un conjunt que pot ser perillós si el deixes entrar en dinàmica i no els hem deixat des del primer moment. Hem estat molt intensos, molt a damunt d'ells i no els hem deixar entrar al partit».

Recuperar identitat



Duran va recordar que «volíem fer un bon partit per nosaltres, perquè vam perdre les senyes d'identitat divendres, però també pel públic, i s'ha aconseguit». Pel que fa a l'actuació dels joves, «cal diferenciar la feina de Dani Garcia o de Nil Brià de la de Mazaira i Òrrit. Aquests dos han tingut un premi que sempre volem donar si es pot, però els dos primers han jugat en moments importants per guanyar el partit i seran importants pròximament».

Respecte de les derrotes del Breogán i del Prat, va afirmar que «demostren que es pot perdre contra tothom i que el que compta és com reacciones. El Breogán va perdre aquí i la setmana següent va omplir el pavelló i va guanyar de 40 el Barça B. Avui nosaltres hem reaccionat».

Pel que fa al tècnic del Sammic, Lolo Encinas, va lamentar que «no hem jugat bé a bàsquet i ens hem mostrat molt tous. És una llàstima que no s'hagi pogut veure com podem rendir. Els resultats ens perjudiquen, però tenim els partits clau a casa».