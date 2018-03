Gintvainis no viatja a la Corunya però la seva lesió no sembla greu

El base lituà de l'ICL Manresa Jokubas Gintvainis és baixa segura per al partit que el seu equip ha de disputar diumenge a la Corunya. Aquesta és la mala notícia. La bona és que sembla que la lesió que es va fer al turmell dret dimecres, en el partit contra el Sammic, no és tan greu com semblava a l'inici, tot i que encara se li han d'acabar de fer proves.

El tècnic dels manresans, Aleix Duran, ha explicat que "encara té dolor i cal esperar-se a que li baixi la inflamació per fer més proves, la setmana que ve. En principi, però, sembla que no és tan greu com semblava". L'objectiu seria recuperar-lo, si tot va bé, per rebre l'Oviedo el dia de Pasqua.

Gintvainis s'afegeix a Guillem Jou com a absències per enfrontar-se al Leyma. Pot ser que viatgi, en canvi, Álvaro Muñoz, que no va actuar contra el Sammic a causa del dolor als tendons. "Ha millorat, tot i que dependrà de les sensacions que tingui en els darrers entrenaments". En tot cas, estarà lluny de trobar-se al cent per cent.

Qui sembla que es troba millor és Nacho Martín, que va haver de jugar infiltrat el darrer partit per culpa del dolor que sent a un os del peu dret. Davant de les baixes, viatjaran tres dels jugadors vinculats, Dani Garcia, Nil Brià i, precisament, un gallec, Álex Mazaira.