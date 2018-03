Gintvainis està pendent que avui li facin una ressonància per la lesió al turmell

La lesió de Jokubas Gintvainis ha estat l'última que ha patit la línia exterior de l'ICL Manresa i ahir encara no se sabia què tenia. Segons fonts del club, encara estava pendent de passar una ressonància magnètica aquest matí i és possible que a la tarda ja se sàpiga l'abast de la seva lesió, que segons va admetre el tècnic, Aleix Duran, després del partit contra el Sammic, «no fa gaire bona cara i no serà un petit esquinç de res».

Gintvainis es va fer mal quan faltava poc més d'un minut per finalitzar el segon període del partit contra el conjunt basc, quan va tallar cap a l'interior de la zona al mateix temps que Dani Garcia va trepitjar el peu del seu company. El lituà va fer gestos de dolor immediatament, se'n va anar a la banqueta i va haver de marxar al vestidor, fins i tot abans d'acabar la primera meitat, sense posar gairebé el peu dret a terra. Després va seguir tota la segona meitat del partit assegut al costat dels seus companys, amb el peu damunt d'una cadira.



La mateixa zona

El més preocupant de la lesió de Gintvainis és que se la va fer al mateix punt el 18 de novembre passat, en el partit de lliga a la pista del Cafés Candelas Breogán, a Lugo. Allà es va torçar el peu i se li va diagnosticar un esquinç fort. Va poder jugar els dos partits següents, a casa davant del Clavijo i a la pista del Sammic, però la lesió no es curava i se li van fer proves complementàries. Fins i tot va viatjar al seu país per tenir una segona opinió mèdica. Finalment se li va diagnosticar una afectació a una porció del lligament peroneoastragalí del turmell, se li va fer rehabilitació amb plasma i va estar-se un mes de baixa fins que va reaparèixer en el partit d'inici de la segona volta, a Càceres. Des de llavors, el seu rendiment ha anat en ascens i la seva lesió arriba en un molt mal moment.