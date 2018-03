L'ICL ha de gestionar un perímetre coix

L'ICL Manresa afrontarà els sis darrers partits de la lliga regular de la LEB Or, i caldrà veure com comença els play-off, amb la línia exterior molt castigada. A la baixa per més d'un mes de Guillem Jou i a la indefinida d'Álvaro Muñoz, que ja no van jugar contra el Sammic dimecres, es va afegir la de Jakis Gintvainis, que es va fer un esquinç al turmell dret, que ja se l'havia lesionat el novembre. Aquestes absències deixen coix, mai millor dit, un perímetre que és el que ha sortit més perjudicat per aquesta allau de problemes.

Així, els jugadors del primer equip Lluís Costa, Gabriel Lundberg i Noah Allen i els vinculats Dani Garcia i Nil Brià s'hauran de repartir com puguin els minuts. Es tracta d'un elenc escàs i que, a sobre, té un gran desgast físic per la manera com juga l'equip, pressionant molt en defensa, carregant el rebot a les dues bandes, i amb accions ràpides i elèctriques. Tots ells hauran d'assumir un rol més destacat i fer una passa endavant quant rendiment.



Lluís Costa, molts minuts

L'absència de Gintvainis treu minuts de descans a un jugador que necessita estar fi físicament per rendir. Costa ha tingut dificultats durant l'any i se l'ha hagut de cuidar. A Osca, per exemple, es va queixar de rampes a les cames i estar molta estona damunt de la pista no l'ajuda perquè no està fresc per dirigir i llançar, i també perquè se li poden agreujar els problemes. Quan hi sigui, jugarà de base pur, el seu lloc natural.



Dani Garcia, defensa i cap

El mataroní haurà de fer de base suplent de Lluís Costa, amb qui també pot compartir minuts damunt de la pista si es trasllada a la posició de dos. Aquesta variant dóna serenor al joc ofensiu de l'equip, ja que Garcia ha mostrat que està capacitat per dirigir el grup sense problemes, però el podria despistar a l'hora d'actuar d'escorta. A més, les seves característiques físiques el poden castigar contra rivals més alts i amb més cos, contra els quals podria tenir problemes per defensar.



Gabriel Lundberg, una mica de tot

Si hi ha una peça clau en la línia exterior del període de guerra que s'apropa al Congost és el danès, ja que és l'únic capacitat per actuar en les tres posicions. Durant la baixa de Gintvainis de la tardor passada, Lundberg ja va tenir minuts de base. Aquesta, però, és una tasca que no s'adapta del tot a les seves característiques de penetrador, ja que pateix a l'hora de dirigir l'equip.

Quant al lloc d'escorta, és del mateix de Lundberg, però haurà de mirar de no cometre gaires faltes, com Costa i Allen, per tal de no carregar d'excessiva responsabilitat els joves. A més, haurà d'aportar els punts exteriors que ara no poden anotar bons triplistes com Gintvainis o Muñoz. Finalment, Lundberg pot jugar de tres, amb Costa i Dani Garcia. Contra el Sammic ja va passar, però es tracta d'una tripleta baixa i pot generar problemes en la defensa a ales contraris i en els rebots.



Nil Brià, a l'aguait

El navassenc va jugar molts minuts, 19, contra el Sammic perquè Allen es va carregar de faltes, però la seva participació durant tota la temporada, quant a estona a la pista, no hauria de fer que se li exigís tant. Pot fer de dos, obrint el camp amb el tir, o de tres, per la seva corpulència i envergadura. Ha de cercar com ser útil.



Noah Allen s'ha de concentrar

El nord-americà té en la constància el seu taló d'Aquil·les i ara no se li perdonaran actuacions com la de dimecres, amb faltes absurdes a l'inici que limitin la seva presència a la pista i amb moments de desconcentració. Sense Muñoz i amb Brià de company de línia, disputarà molts minuts i ha de ser un puntal per als joves. A principi de temporada va arribar a fer de quatre, però ara serà sempre tres, a causa de les absències. Serà un baròmetre per saber les possibilitats de l'equip.