L'ICL sobreviu a les baixes i obté un triomf de caràcter a la Corunya

L'ICL Manresa s'ha revenjat del Leyma Corunya, primer equip que va guanyar al Congost en un partit molt controvertit, i ha vençut a Riazor en un duel que ha començat molt bé, s'ha complicat al tercer quart i ha resolt al final. Els moviments de banqueta d'Aleix Duran han pogut minimitzar les baixes de Gintvainis i Jou i els bagencs mantenen el segon lloc, a una victòria del Breogán.

Aleix Duran ha sorprès fent entrar Hamilton de tres, tot i que aquesta era una possibilitat que havia apuntat Regió7 durant la setmana a causa de les baixes de Gintvainis i Jou i les males condicions de Muñoz, que ha jugat, però tocat. El Leyma ha buscat en els sis primers atacs Sergio Olmos a l´interior, amb superioritat sobre Trias, però el pivot ha estat poc encertat, només quatre punts, i a més s´ha lesionat. A l´altra banda, en canvi, els bagencs han trobat molt bé la línia de tres, amb cinc triples en el període, un de Hamilton, un de Costa i tres de seguits de Martín que han situat el 4-17. A partir d´aquí, però, l´ICL s´ha assecat en atac i un parcial de 8-0 per als locals, impulsats per Dmitry Flis, han deixat el 12-17 al primer descans.

L´inici del segon quart no ha estat gaire millor quant a resolució en atac per culpa de la zona 2-3 dels locals. Només les errades corunyeses han evitat que els gallecs poguessin igualar abans el partit, però tret d´un triple de Lundberg i un parell d´accions anteriors de Sakho, amb un alley-hoop, i Martín, els tirs no entraven. A més, amb Trias amb dues faltes, Martín ha comès la tercera i el tècnic local, Gustavo Aranzana, ha tornat a buscar el reaparegut Olmos que, amb un tir lliure i un cop de dits en atac, ha empatat el partit a 25 punts a 4 minuts per al final. El Leyma, fins i tot, s´ha situat davant en el marcador per primer cop (27-25 i després 29-27), però un triple de Dani Garcia ha capgirat la tendència i l´ICL ha anat al descans amb quatre punts de diferència intensificant la defensa i anotant dos puns mitjançant Sakho i dos tirs lliures de Lundberg (31-35 al descans).

Baixada i pujada

El tercer quart ha estat molt dolent en atac. L´ICL només ha anotat dotze punts i gràcies a un triple de Lundberg i un bàsquet de Sakho al final. Per sort, els corunyesos tampoc no han pogut sentenciar el partit, en uns moments amb molta defensa, i han marxat al darrer descans amb un 50-47 favorable després d'un triple de Lundberg i un rebot ofensiu de Sakho. El pitjor ja havia passat i, després d'estabilitzar el partit, ha estat l'escorta danès qui ha donat avantatges al seu equip i Trias qui ha rematat la victòria, a més amb vuit punts de diferència, que permet els manresans saldar amb èxit un desplaçament complicat a l'espera d'afrontar els cinc darrers partits de la lliga regular. Nacho Martín, amb 20 punts, gairebé tots a l'inici, ha estat el màxim anotador de partit.