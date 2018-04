L'ICL pateix fins al final per poder superar un rocós Oviedo

L'ICL Manresa ha assegurat virtualment el fet de jugar dues eliminatòries de play-off a casa. En un duel molt tancat i emocionant, ha superat l'Unión Financiera Oviedo (70-68) i, tot i no superar el bàsquet average de cinc punts de Pumarín, hauria de perdre els quatre partits que queden i els asturians guanyar-los perquè la situació es capgirés. Els manresans segueixen segons empatats amb el Prat, que ha vençut per 62-69 a Melilla, i encara a un triomf, més average, del Breogán, que ha patit molt per superar l'Araberri per 106-98.

L'ICL ha arribat a tenir dotze punts de diferència en el segon quart del partit, però ha anat a la mitja part amb només tres, després d'un tram final en què ha costat anotar, en què l'Oviedo ha defensat millor i en què hi ha hagut alguna decisió arbitral controvertida, com ara una tècnica a la banqueta local.

Abans, entre Trias, Nacho Martín i Allen han catapultat els manresans en un bon inici de partit. Els asturians no trobaven la manera de penetrar en la defensa bagenca i al final del primer quart hi ha hagut dues notícies positives: el 22-12 en el marcador i el fet que Hamilton, Gintvainis i Muñoz, amb problemes físics, poguessin jugar.

En el segon quart, després del 24-12, l'Oviedo s'ha estabilitzat tornant a posar Belemene de quatre, tal com va fer a la seva pista en la primera volta, i trobant l'anotació de la mà del letó Davis Geks.

En els darrers tres minuts, l'ICL només ha pogut anotar tres punts i la tècnica a Duran, a falta de menys d'un minut, ha permès Geks i Santana situar el 36-33 entre les protestes del públic per una falta no indicada a Lluís Costa en l'última acció del segon quart.

El factor Hamilton

El tercer període ha acabat molt millor del que semblava. La igualtat s'ha mantingut en els primers minuts, però l'ICL ha pagat la falta d'encert des de la línia de tres punts. Per contra, els triples de Víctor Pérez i Karahodzic han situat un perillós 42-48. Aleshores ha aparegut el factor Hamilton.

L'anglès, tocat per una lesió al canell esquerre, ha fet un triple encoratjador i dues jugades de força sota de la cistella, una de les quals un 2+1 amb tècnica incorporada a la banqueta visitant, que demanava passes, que han provocat que els manresans capgiressin el resultat i marxessin amb cinc punts d'avantatge (56-51) al final del quart.

El darrer període ha estat no apte per a cardíacs. Ha seguit la falta d'encert però semblava que un bàsquet de Trias i un triple de Nacho Martín sentenciaven el resultat a 1.17 (69-64). Belemene ha anotat i Nacho Martín només ha pogut transformar un tir lliure.

Amb el 70-66, Santana ha anotat dos tirs lliures. Amb 29 segons per jugar, l'Oviedo no ha fet falta. Nacho Martín ha fallat un altre triple, els asturians han capturat la bola i el triple final forçat de Víctor Pérez ha trobat el ferro.