Tres focus d'atenció per a tres batalles de l'ICL Manresa

La trentena jornada de lliga LEB Or sembla que ha deixat clars els diferents grups i per a què lluitaran en els quatre caps de setmana que falten per a la finalització del campionat. L'ICL Manresa va assegurar virtualment, guanyant l'Oviedo, un dels tres primers llocs, la qual cosa significa o ascens directe, o bé les dues primeres eliminatòries del play-off amb el factor pista a favor. Darrere, però, també han quedat definides les posicions per distàncies de dos triomfs que, tenint en compte que només falten quatre partits, són difícilment remuntables.

Si acabés avui la lliga, l'ICL finalitzaria segon i tindria un camí fins a l'ascens per a la via de les eliminatòries amb el Valladolid, el Melilla i el Prat com a rivals, sempre amb el factor pista favorable. Els partits que queden, però, poden determinar camins i condicionants diferents.

L'ICL té un calendari complex. Divendres visita un Ourense que s'ha complicat la vida. Té el play-off gairebé impossible, a tres triomfs, i en canvi el descens només a dos, com el Càceres. Amb un triomf menys que els gallecs hi ha el Lleida, el Clavijo i l'Osca i tanquen la classificació, a dues victòries, el Barça B, el Sammic i l'Iberostar Palma. Després d'aquest partit, l'ICL ja no es mourà de Catalunya. Rebrà a casa un Valladolid que lluita pel play-off, jugarà a la pista del Prat en un duel vital per ser, segurament, segon o tercer, i acaba a casa contra un Actel Força Lleida que es pot estar jugant el descens.



L'ascens directe encara pot ser



L'ICL hauria pogut rebre un gran ajut si diumenge el Breogán hagués perdut a casa amb l'Araberri, com passava faltant 2.44 per al final. Ara, però, necessita guanyar tots els partits i que els gallecs en perdin dos, un fet complicat. Segurament el partit més difícil per al conjunt de Lugo és divendres a la pista d'un Clavijo que té la millor ratxa de la lliga, juntament amb el Valladolid, de quatre partits guanyats seguits i que ja va derrotar l'ICL a la Rioja. Després és complicat que perdi a casa amb el Sammic i fins i tot que ho faci a la Corunya, no pel nivell del rival, sinó per, segurament, la gran quantitat d'aficionats que hi viatjaran. Si es juga l'ascens el darrer dia contra l'Oviedo pot ser perillós, ja que els nervis i el potencial del asturians se li poden entravessar bastant.

Si l'ICL no puja directament, caldrà jugar-se el segon lloc amb el Prat, probablement en l'enfrontament directe del 20 d'abril al pavelló Joan Busquets. Pot ser important l'average, que de moment és de 13 punts favorables a l'equip d'Aleix Duran. Els potablava hauran jugat abans contra dos conjunts irregulars i perillosos com el Tau Castelló a casa i a Palència, una pista on és fàcil perdre. Pel que fa al quart lloc, l'Oviedo el té encarrilat ja que l'obtindria guanyant els tres equips que lluiten pel descens als quals s'enfrontarà abans de visitar un Breogán que pot haver aconseguit ja l'ascens.



Difícil triar un rival



I dos partits darrere del Melilla ja arriben els quatre equips que jugaran amb el factor pista en contra la primera eliminatòria de play-off. Sembla que és complicat que l'Araberri, que és a dos triomfs de distància, els atrapi, tot i que no està descartat.

Per a una primera ronda de play-off, tots quatre són imprevisibles, tot i que segurament el Palència és el menys desitjat. Es tracta d'un conjunt veterà, que va de menys a més i que fa poques setmanes ha estrenat un pavelló amb un ambient difícil de vèncer. Segurament, en aquest sentit, Castelló i Corunya són places en què la pressió és més baixa per part del públic. Els de la Plana ja van perdre amb claredat els dos partits contra l'ICL i els manresans van vèncer a la Corunya fa pocs dies, tot i que és un equip amb talent. Pel que fa al Valladolid, visitarà el Congost el dia 15 i està acabant molt bé la temporada. Tres focus per a tres batalles en quatre jornades. Tot es manté obert.