L'ascens directe, en una cruïlla de camins

La lliga LEB Or és de tan difícil pronòstic que les visites dels dos primers classificats a pistes d'equips considerats dels més dolents de la competició durant una bona part de la temporada poden ser decisives per a la plaça d'ascens directe.

L'ICL visita un Ourense que, a la primera volta, va visitar el Congost amb una sola victòria de catorze partits disputats, que van ser quinze amb la derrota a Manresa. Després, però, els gallecs van empalmar una ratxa d'onze triomfs en dotze duels i el Pazo Paco Paz es va convertir gairebé en inexpugnable. Un quart d'hora abans, el Breogán juga a Logronyo. Visita un Clavijo que semblava sentenciat quan el Manresa hi va anar, fa tres setmanes. Ara, els de la Rioja són, juntament amb el Valladolid, el conjunt que encadena més victòries consecutives, quatre, i el seu gèlid pavelló s'ha convertit en un fortí. Si l'ICL i el Breogán calquen avui els resultats, o els gallecs n'obtenen un de millor, tindran l'ascens directe a tocar. Però si els bagencs vencen i l'equip de Lugo, ja sense Guille Rubio, lesionat, no ho fa, la por al fracàs pot arribar a la vora del Miño, i no precisament a Ourense.

Durs de rosegar



Abans de fer càbales, però, l'ICL s'ha de fixar en un partit complicat contra un Ourense que encara no està salvat, després d'haver encadenat tres derrotes seguides. El tècnic manresà, però, espera «una versió més aproximada a la de quan van enganxar la bona ratxa que la dels últims dies. Pot ser que veient-se gairebé salvats s'hagin aturat a agafar aire, i és normal, però és un equip molt competitiu i difícil de vèncer».

Duran va destacar les incorporacions a mitja temporada de Zamora i Rozitis, que «van convertir un equip sense ànima en la segona millor defensa de la lliga. Amb Rozitis tenen un dels millors cincs de la lliga i tenen un bon quatre com Dan Trist, un gran tirador com Ahonen, i homes que juguen bé el bloqueig i la continuació com Zamora i Johnson. Han fet un pas endavant defensiu i hem de tenir clar com ataquem, ocupant bé els espais i buscant bones posicions de tir».

Per fer-ho, l'ICL tindrà l'única baixa de Jou, ja que Álvaro Muñoz «està millorant, Gintvainis ja fa tot l'entrenament i Hamilton seguirà amb nosaltres, tot i el dolor al canell» esquerre, una afectació que «és suportable però molesta. És una mostra més de compromís amb el grup, ja que sap que tard o d'hora s'haurà d'operar».