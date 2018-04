Una segona part per oblidar condemna l'ICL a Ourense

L'ICL Manresa ha fet un pas enrere gairebé definitiu en les seves aspiracions d'ascens directe i s'haurà de centrar ara en quedar segon per tenir el factor pista a favor en totes les eliminatòries de play-off. Els manresans han perdut per 86-78 a la pista de l'Ourense, mentre el líder, el Breogán, ha derrota al Clavijo (76-92). Ara, entre els dos equips hi ha dos partits de diferència, i l´average favorable als gallecs, a falta de tres jornades.

Els 16 punts finals de renda del líder són els mateixos que ha dilapidat l'ICL, que tenia el partit controlat al descans (31-47). Un parcial de 0-12 al final del segon quart, amb 7 punts de Gintvainis, donaven un bon coixí a l´equip d'Aleix Duran. Però a la represa, tot ha anat malament.

L'Ourense ha signat un parcial de 8-0 només començar. Més tard n'aconseguiria un de 9-0 gràcies a una tècnica combinada amb tres cistelles i un rebot en atac seguits. I el quart ha acabat amb 30 punts encaixats per a un ICL que ja només tenia una renda mínima (61-64).

I en el tram final, res ha millorat. Per començar, dues pèrdues seguides a mitja pista, de Sakho i Costa, que permetien als gallecs empatar a 69. I a partir d´aquí, l'ICL ja no s´ha refet ni ha tingut iniciativa en el marcador per acabar perdent i oferint males sensacions.