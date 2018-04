Salva Arco desitja que «arribi ja divendres» per segellar l'ascens a l'ACB

Les derrotes de l'ICL Manresa i del CB Prat l'última jornada de la LEB Or van deixar en safata l'ascens directe del Breogán a l'ACB. El conjunt gallec té dos partits de marge i amb una victòria en les tres jornades que queden confirmarà la seva primera posició al final de la lliga regular. Un objectiu que el capità del Breogán, el navassenc Salva Arco, espera fer realitat aquest mateix divendres.

El rival del Breogán serà un dels equips més modestos de la categoria, el Sammic, que està lluitant per evitar el descens. «Després dels resultats del cap de setmana veiem l'objectiu una mica més a prop i això fa que estiguem desitjant que arribi ja divendres per poder disputar el proper partit», admet Salva Arco en declaraciones al web de la federació espanyola (FEB).

Tot i que el rival està lluitant pel descens, Arco alerta que «a aquestes alçades de la temporada no hi ha cap partit senzill. Aquí tothom s'hi juga molt i qualsevol rival pot restar un triomf si no estàs centrat al 100%».

Per tal de rematar la feina, Arco tenir el màxim suport del seu pavelló, el Pazo dos Deportes, que espera veure «amb les grades plenes, amb l'afició animant al seu equip com ho ha fet durant tota la temporada i amb el desig que tots puguem gaudir junts d'una gran nit».