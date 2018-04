L'ICL organitzarà un autocar per al partit a la pista del CB Prat

L'ICL Manresa ha anunciat que organitzarà un autocar per als aficionats per al penúltim partit de la fase regular de la lliga LEB Or, el proper divendres, 20 d'abril, en la visita dels bagencs al CB Prat. El partit serà decisiu per determinar la segona posició de la competició i el factor pista en els play-off.

Tothom qui vulgui assistir al partit en l'autocar del club ha de reservar la seva plaça a la botiga del Nou Congost o bé trucant, en horari d'oficina, al 938 721 503. El preu del viatge i l'entrada és de deu euros i cal anar de pressa perquè les dimensions del pavelló Joan Busquets del Prat fan que les localitats siguin limitades i que hi hagi zones en què el partit s'hagi de seguir dempeus. El partit és a les 21 h i la sortida, a les 18.45 h.

És el quart deplaçament que fa l'afició manresana aquesta temporada, després d'anar a Lleida, a la Copa de la Princesa, a Lugo, i a Sant Joan Despí per visitar el Barça B.