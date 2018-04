Assaig general per al Prat i els play-off

Si la lliga regular hagués acabat al final de la jornada passada, el Carramimbre Valladolid seria el rival de l'ICL Manresa en la primera eliminatòria dels play-off. Els castellans són un probable rival en la primera ronda a cinc partits i, un cop ratificat l'ascens del Breogán, els manresans ja han de començar a pensar en un mes i mig que pot ser de bogeria i en els possibles adversaris. Per això, la visita de l'equip de Paco García d'avui al Congost és interessant, ja que es podria repetir d'aquí a només tres setmanes.

Aleix Duran, el tècnic de l'ICL, considera el Valladolid «un equip molt sòlid i amb equilibri i els seus resultats així ho demostren. Han tingut fases de guanyar partits seguits i fases de perdre'n, però sempre han competit bé. Això és perquè mantenen un bloc de l'any passat i tenen un bon equilibri de jugadors amb talent i de treball».

D'aquesta manera, destaca «De la Fuente, Gantt i Wade Chatman que anoten molts punts, però d'altres com Alvarado, que reparteix joc, Jito Kok que els aporta energia i joc o Astilleros i Reyes que tenen el rol molt clar. Tenen els papers ben estructurats i tenen clares les coses. Estan ben entrenats per Paco García. Això al llarg de la temporada dóna bona resultats. Havent pujat de LEB Plata, que siguin a zona de play-off és una mostra d'èxit».

De cara a un possible enfrontament per als play-off, però, «encara no és segur que juguem contra ells, per això no guardarem res. Ho miro al revés, potser si al final toquen, podem fer servir situacions d'aquest partit més endavant».



Sense guardar res

Tot i que a l'ambient sura la importància de la visita al Prat de divendres que ve per assegurar el factor pista en tots els play-off, Duran afirma que «no estem en situació de no esmerçar-nos en cap partit. Venim de fer una mala segona part a Ourense i tenim ganes de jugar a casa i vèncer per començar a practicar el tema de comptar amb el factor pista de cara als play-off». També va recordar que «a Ourense vam fer uns bons primers vint minuts i és una pena que quedessin enfosquits pels dos mals moments que vam tenir a la segona meitat».

Amb tota la plantilla a punt, menys Guillem Jou, Duran és de l'opinió que en aquest moment de l'any «el més important és l'aspecte mental. Això és molt llarg i, a més, físicament condiciona molt tenir una possibilitat de quinze partits més. És més important l'esforç i la voluntat».