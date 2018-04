L'ICL reacciona a temps per mantenir-se segon

L'ICL Manresa no ha fallat al Nou Congost, en la visita del Valladolid (78-75), abans de visitar divendres el Prat en un enfrontament directe per la segona posició. Els manresans arribaran a aquest duel empatats amb els pratencs (24-8) gràcies a la seva remuntada a la segona meitat davant un possible rival en la primera ronda de play-off.

Jordi Trias, amb 18 punts i 6 rebots, i Gabriel Lundberg, amb 16 punts, han estat els manresans més destacats en un partit que començava malament per a l'ICL: el Valladolid s'ha escapat 2-10 només començar i el seu domini s'ha allargat fins al descans.

La màxima diferència visitant ha arribat a l'inici del segon quart, amb 13 punts de renda (17-30). Han estat els pitjors minuts d'un ICL que ha arribat al descans 10 punts per sota en el marcador (31-41) i sense poder aturar Sergio de la Fuente (11 punts), Wade-Chatman (10) ni Gantt (9).

A la represa, l'ICL ha millorat força, sobretot en defensa. Per començar el tercer quart, ha signat un parcial de 9-0 que l'acostava al marcador (40-41). I poc després es posava per davant amb un triple de Lundberg (47-44). Però el Valladolid encara ha tingut forces per empatar al final del periode (55-55).

I un nou parcial a l'inici del darrer quart, aquest de 8-2, ha començat a encaminat la victòria d'un ICL que ja no ha perdut la davantera en el marcador.