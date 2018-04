La ruta dels play-off es decideix al Prat

El futur de l'ICL Manresa a curt i mitjà termini passa pel Prat de Llobregat. Primer, pel pavelló Joan Busquets, on divendres juga un partit vital contra el conjunt local, un duel directe per la segona posició. I del resultat d'aquest enfrontament en dependrà, en gran mesura, el rival en la primera ronda dels play-off. Tot apunta a que el conjunt manresà haurà de tornar al Prat, aquest cop a l'aeroport, per agafar l'avió rumb a la Coru-nya o Valladolid. Una incògnita que podria començar a resoldre's aquest divendres.

La primera tasca de l'ICL, abans de mirar més enllà, és segellar la segona posició. Ho farà si guanya divendres al Prat, a qui va derrotar 75-62 en la primera volta. Una victòria donaria a l'equip d'Aleix Duran un partit de marge i l'average sobre els pratencs, una diferència definitiva.

En canvi, una derrota gairebé condemanaria l'ICL al tercer lloc. Si es perdés per més de 13 punts, ja seria matemàtic. Si la desfeta fos per menys de 13, l'ICL encara optaria a la segona posició: necessitaria derrotar el Lleida en l'última jornada al Nou Congost i que el Prat perdés amb el Barça B.

Aquesta segona opció comportaria, a més, que l'equip hagués d'anar a totes en l'últim jornada si encara pot lluitar per acabar segon. I ara mateix, tenint en compte el que va dir diumenge Aleix Duran, al seu cap només hi ha guanyar al Prat per segellar la segona posició i convertir en intrascendent el partit contra el Lleida al Nou Congost. D'aqueta manera, el tècnic tindria quinze dies per recuperar jugadors abans de l'inici dels play-off. Una circumstància que la plantilla agrairia, ja que hi ha alguns jugadors que arrosseguen problemes físics que estan minvant el seu rendiment.



Dos candidats clars

Un cop se sàpiga en quina posició acabarà l'ICL la lliga regular, és molt probable que també es consegui qui serà el seu rival als quarts de final: gairebé tots els camins porten a la Corunya o Valladolid, els equips amb més números per acabar vuitens (i enfrontar-se al tercer) o novens (i jugar contra el segon).

El Palència, que és setè, té un balanç de 17-15 i és probable que mantingui aquesta posició o fins i tot opti a acabar sisè, un lloc que ara ocupa el Tau Castelló (18-14), que té la baixa del seu capità, Edu Gatell, amb una lesió al genoll esquerre. Un contratemps important en les dues jornades que resten com per als play-off, si es confirma una baixa de llarga durada.

Per tant, el Palència és improbable que perdi pistonada. Com també és molt difícil que l'Araberri, que ara és desè, opti a disputar els play-off: una victòria del Valladolid davant el Barça aquesta divendres deixaria els bascos fora i confirmaria els castellans per a les eliminatòries pel títol.



Un mà a mà indirecte

El Corunya (16-16) té un triomf de marge sobre el Valladolid (15-17), però en el duel directe l'average és favorable als castellans, que acabarien per davant en cas d'empat a victòries al final de la temporada regulgar. I què els queda per jugar? El Corunya rep divendres el Breogán, ja amb el títol de lliga a la butxaca, i acaba jugant a la pista d'un Clavijo que disputa per salvar-se; i el Valladolid s'enfronta a dos rivals que volen evitar el descens, el Barça B i el Palma.

El balanç de l'ICL aquesta temporada amb els dos grans candiats a ser els rivals de la primera ronda és més favorable davant el Valladolid, un dels equips revelació del curs després del seu ascens des de la LEB Plata: va guanyar el Pisuerga (65-74) i diumenge al Nou Congost (78-75). En canvi, amb el Corunya es va perdre a casa (75-81) i es va guanyar a Galícia (66-74).