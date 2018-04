L'ICL cau a l'Hospitalet, però conserva l'average

L'ICL Manresa ha tornat a mostrar la seva cara més irregular a la pista del CB Prat, on ha caigut per 87-79. Amb aquest resultat, l'equip cedeix el segon lloc a la lliga als de l'Hospitalet a falta d'una jornada, tot i que conserven l'average (al Congost, a la primera volta, havien guanyat per 13 punts). Així, els d'Aleix Duran mantenen encara una mínima esperança d'acabar segons: cal que ells guanyin divendres el Lleida a casa i el Prat ensopegui a la pista del Barça B.