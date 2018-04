L'ICL Manresa juga la segona final de la temporada

Al pavelló Joan Busquets del Prat de Llobregat no hi haurà les 6.500 persones que van omplir de gom a gom el Pazo dos Deportes de Lugo el 3 de febrer, en la final de la Copa Princesa. Però el duel d´aquest vespre de l´ICL Manresa davant el Prat, en un recinte molt més modest (menys de 500 espectadors), és també una final: el vencedor no aixecarà un trofeu, però tindrà el factor pista a favor en totes les eliminatòries dels play-off. Un premi suculent que pot aplanar el camí per tornar a l´ACB, el gran objectiu d´una temporada que arriba al tram decisiu.

«L´equip té ganes d´acabar segon», destaca Aleix Duran. «El partit de Lugo era una final però amb altres connotacions. També hi havia el premi del factor pista a a favor en els play-off, però quedava lluny i miraves més la il·lusió de guanyar el títol. Ara és més tangible el fet de saber que si guanyes tens aquest premi», afegeix l´entrenador de l´ICL.

Tenint en compte tot el que hi ha en joc, Duran espera que els problemes físics de l´equip quedin apartats. «És un moment en què ha de poder més la força mental que les petites molèsties físiques que tinguem», explica el tècnic. «Tenim un equip molt sacrificat, que està patint i sap patir. I sé que farà un esforç».

Malgrat tot, Duran lamenta que aquesta temporada l´equip hagi tingut algun jugador de baixa «en 13 dels 32 partits que hem jugat». Aquest cop l´absent tornarà a ser l´ala Guillem Jou, que es recupera d´una fractura a l'astràgal i encara no té data per reaparèixer. En canvi, sí que podrà jugar el lituà Jokubas Gintvainis, que diumenge es va torçar el malmès turmell dret davant el Valladolid.



El rival, l´equip revelació

Respecte al Prat, Aleix Duran destaca que la seva temporada té «un mèrit extraordinari» i que està «deu graons per sobre» de les expectatives que tenia a principi de temporada. L´equip que dirigeix Arturo Álvarez és la revelació del curs i ara pugnarà per acabar segon, com l´ICL. «Segur que ara també tenen pressió interna», vaticina el tècnic manresà.

El Prat, que té la millor defensa de la lliga, amb només 67 punts encaixats per partit, té una extensa plantilla de 13 jugadors i moltes armes: des del base Josep Pérez, «imprescindible per a ells perquè marca el ritme de joc», destaca Duran; passant per «l´anotació» d´ales com Caleb Agada i el badaloní Marc Blanch; o un potent joc interior, sempre posant a pista «un jugador molt gran, Cate o Andriuskevicius»; i han sumat l´exmanresà Pep Ortega, «que dóna experiència i veterania».