VÍDEO | Per què no porta tatuatges Jordan Sakho?

El pivot Jordan Sakho, una de les promeses de futur més fermes de l'ICL Manresa continua la sèrie de tests realitzats per Regió7 a diversos jugadors de l'equip manresà per poder-los conèixer més a fons. El pivot que està convençut del retorn de l'equip bagenc a la Lliga Endesa, ens explica quina és la seva cançó preferida i ens confessa quin és el motiu pel qual no porta tatuatges.

Mira el vídeo si vols descobrir més aspectes personals de Jordan Sakho com ara què acostuma a fer mentre escalfa o com es relaxa abans dels partits.