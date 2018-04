El Bàsquet Manresa homenatjarà divendres l'equip del primer ascens

arxiu particular

Formació que va aconseguir pujar per primer cop a Primera Divisió la temporada 1967/68

Aprofitant el darrer partit de la lliga regular davant l´Actel Força Lleida, el Bàsquet Manresa retrà homenatge aquest divendres als membres de la plantilla de la secció de bàsquet del CE Manresa que va aconseguir el primer ascens a Primera Divisió. Va ser la temporada 1967-1968, i el passat 14 d´abril va fer-ne per tant 50 anys. D´aquesta manera, el Bàsquet Manresa vol fer un sentit reconeixament a un equip de pioners (encara jugava al Pujolet), que van aconseguir per primera vegada situar el nom de Manresa al nivell més alt del bàsquet estatal. El club vol fer també una crida a qui pugui ajudar per acabar de localitzar els integrants d´aquell equip, que són: Francesc Casé (entrenador), Joan Colell, Climent Fàbregas, Antoni Gol, Ramon Julià, Jordi Pont, Josep Reig, Joan Riera, Sebastià Riera, Magí Suau (capità), Agustí Valentí, Jaume Vidal, Miquel Bataller i Enric Pintado.