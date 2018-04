«L'afició de Manresa ha de tenir clar que pot ser un factor important als play-off»

Salva Arco (Navàs, 1984) jugarà la temporada que ve a l´ACB després de l´ascens aconseguit amb el Breogán, que ha fet una temporada impecable: campió de la Copa de la Princesa, va assolir l´ascens directe fa deu dies, a tres jornades del final de la lliga regular.

Ja s´han relaxat?

Al contrari! La setmana passada va ser més dura que alguna de la temporada perquè va marxar Sulejmanovic (al Fuenlabrada), Guille Rubio segueix lesionat i Christian Díaz no va jugar. Així que els que quedàvem vam entrenar molt més. Aquí fins a l´últim partit no ens podem relaxar.

Però suposo que els partits ja es viuen de manera diferent.

És evident que ens hem tret un pes de sobre. Ara, tot i seguir entrenant amb ambició, tots estem més contents i no tenim tensió per haver de guanyar partits. I la gent està satisfeta del que s´ha assolit.

Ha assolit el seu tercer ascens, el segon que es pot fer efectiu.

Sí, havia viscut les dues cares. El meu primer ascens a l´ACB va ser amb el Bruesa, a Sant Sebastià, quan encara hi havia diners i la bombolla immobiliària. Aquella va ser la cara positiva. I la negativa va ser amb l´Ourense, quan vam aconseguir l´ascens esportiu però no hi va haver manera de pujar a l´ACB. I aquest any sembla que les coses estan canviant.

Com n´és d´important que hi pugui haver ascensos?

Ha donat aire a l´ACB i també a la LEB Or, que cada vegada té millors equips perquè existeix l´opció real de pujar. A Lugo ho sabien, tenen el cànon pagat i han intentat fer el màxim esforç possible per aconseguir l´ascens. Estic molt content perquè aquí són molt optimistes de ser ACB.

Amb Salva Arco?

Sí, l´estiu passat vaig signar per dues temporades, independentment de la categoria, així que si ells poden, jo també.

Com valora la seva temporada individual?

Lugo em va acollir molt bé, m´hi sento còmode, respectat i amb galons dins l´equip. A la primera volta feia gairebé quinze punts de mitjana i em sentia molt a gust. A la segona part, quan un altre jugador està més encertat has de saber jugar per ell. La meva prioritat no era fer bons números, sinó que l´equip gua-nyés i pugés.

En la seva darrera experiència ACB, a Tenerife, ho va fer bé. Té una espina clavada per no haver-hi estat els últims anys?

No tenia cap espinada clavada. He jugat quatre anys a l´ACB i és cert que l´any de Tenerife vaig fer bons partits. Després vaig tenir algunes ofertes i oportunitats per tornar-hi, però amb un rol secundari que no em compensava. Vaig triar Lugo perquè era un club ambiciós i on em podia sentir important. Ara tinc el premi de tornar i em trobo bé físicament, tot i que a mesura que passen els anys t´has de cuidar més. Tinc ganes de tornar, de mantenir el rendiment de fa tres anys a Tenerife i ajudar l´equip a mantenir-se.

I quin altre equip creu que els acompanyarà a l´ACB?

Si em preguntessis qui vull que pugi, diria el Manresa, perquè li tinc molta estima. Hi he jugat en moltes etapes, des de categories inferiors fins a l´ACB. Però la LEB està molt competida i els play-off són un món diferent respecte de la lliga regular. El Manresa ho haurà de fer molt bé per aconseguir aquest objectiu.

Quina és la clau als play-off?

Hi ha molts factors que influeixen. Un de principal és arribar bé, tant físicament com mentalment, perquè la lliga regular és molt llarga. I tenir jugadors que coneguin la lliga, que hagin jugat play-offs i que sàpiguen gestionar els nervis i la pressió. I també l´ambient que es viu al pavelló.

Aleshores, el factor Congost pot ser determinant?

Després del partit de lliga a Manresa vaig dir als meus companys que poques vegades, o gairebé mai, havia vist l´ambient que hi havia. No hi va ser els dos anys que jo vaig ser a Manresa a l´ACB. Això impacta molt als rivals. Estic segur que si els rivals es troben aquest ambient, guanyaran molt pocs partits a Manresa. L´afició ha de tenir clar que pot ser un factor important perquè l´ICL pugui fer uns bons play-off. I els animo a ser al costat de l´equip perquè el premi de l´ascens en un play-off és molt bonic. I la recompensa de tornar a l´ACB se la mereixen.

Com veu l´ICL?

Potser el fet de tenir massa jugadors que no coneixen la lliga et fa pagar un peatge. És important tenir jugadors amb experiència a la lliga, i això els ha passat factura, com la lesió de Gintvainis en un moment important de la temporada. Però són a temps d´acabar la lliga bé. Ara és el moment de la veritat i que jugadors importants, com Nacho Martín, Trias, Muñoz o Costa, facin un pas endavant.

I com ha vist la trajectòria de l´equip les últimes temporades. El descens a la LEB pot ajudar a una reconstrucció?

Ho he vist des de fora i des de dins, i els últims anys a l´ACB s´estava perdent la identitat perquè es fitxaven molts jugadors de fora. A casa o a prop, a Catalunya, hi ha jugadors de bon nivell per ser a l´equip. El camí triat ha estat el més correcte: baixar a la LEB Or, fer neteja, que tot es regeneri, que el club agafi aire i que l´afició torni a sentir-se part important del club. I, sobretot, que la gent torni a saber què és guanyar molts partits. I, a partir d´aquí, no tornar a cometre els errors del passat.

Amb 33 anys, li queda molta corda? Es veu tornant a casa?

A la meva edat no mires més enllà. Estic centrat en la temporada que ve, en preparar-me a l´estiu. I quan arribi el següent ja miraré com em trobo i si tinc forces. Tinc moltes inquietuds relacionades amb la carrera que he estudiat i no asseguro res.

Quin és el seu futur?

Encara no m´ho he plantejat. Aquest any acabo el grau de màrqueting i estudis de mercat, un tema que m´agrada molt. M´agradaria que el meu futur fora del bàsquet estigués lligat amb el màrqueting i l´esport.