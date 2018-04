VÍDEO | El perfil més personal de Jordi Trias

Jordi Trias és un dels puntals de l'ICL Manresa per aspectes com el talent, l'experiència i el coneixement. El pivot gironí se suma als participants del test realitzat pel Regió7 a diversos jugadors de l'ICL per poder-los conèixer una mica més a fons.

Als 37 anys, Trias ens explica com gaudeix de l'esport que més li agrada i té molt clar què ha de millorar l'equip per obtenir l'ascens. A més, el jugador ens explica curiositats personals com la seva cançó preferida o el motiu pel qual no porta cap tatuatge.