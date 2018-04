Assaig general de l'ICL abans dels play-off

L'ICL Manresa afronta aquest vespre un partit «amb connotacions», tal com ha explicat el seu entrenador, Aleix Duran: «Ells es juguen el descens i nosaltres hem de guanyar i esperar que el Prat perdi». Aquesta és la carambola que necessita el conjunt manresà, amb una desfeta del Prat davant el Barça B, per acabar segon la lliga regular i tenir avantatge de pista a totes les eliminatòries de lluita per pujar a l'ACB. «Hem d'agafar sensacions per als play-off», afegeix el tècnic de l'ICL.

El rival dels manresans a quarts de final serà el Corunya o el Valladolid. «Són rivals relativament recents», recorda Duran, que no té cap preferència, tot i que esboça un somriure quan se li pregunta si seria partidari de triar rival, en cas de poder. «Si me'l deixessin triar, potser el diria. Però com que no em deixen, és especular. Si el nostre resultat ens assegurés un o altre, hi podríem arribar a especular. Però com que no és així, em centro en el que podem fer».

I el que pot fer l'equip és millorar el seu rendiment respecte al que va oferir divendres passat al Prat, on podria haver segellat el segon lloc però va perdre amb el conjunt local. «Hi ha dies en què podem estar desencertats, però hi ha aspectes del joc que depenen de nosaltres, com el rebot o les recuperacions. Hem de ser més consistents», explica.

Després de perdre al Prat, «en calent», Duran admet que era complicat fer aquesta reflexió. Però afegeix que l'equip hi ha treballat durant la setmana i que la intenció és continuar creixent i agafar bones sensacoins abans de l'inici dels play-off. I també retrobar-se amb l'afició del Nou Congost i deixar-li un bon gust de boca per al proper partit.

Per avui, Aleix Duran podrà disposar de tots els jugadors excepte el lesionat Guillem Jou: jugaran, tot i que estan entre cotons, Álvaro Muñoz i Jokubas Gintvainis, que ara fa servir una turmellera que li dóna més seguretat.



El rival s'hi juga la vida



El Força Lleida arribarà avui al Nou Congost amb la necessitat imperiosa de guanyar si vol tenir opcions de salvar-se. «Tinc gent coneguda i que aprecio allà, però això és un món professional i, un cop comenci el partit, toca guanyar», admet Duran quan se li pregunta si li sabria greu el descens del Lleida. El capità del conjunt de la Terra Ferma és el manresà Miquel Feliu.