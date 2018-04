«Afrontarem els play-off amb un ambient i un entorn desfavorables»

Aleix Duran va arribar a la sala de premsa molt decebut per la derrota de l'equip i, sobretot, per la manca de connexió amb la grada, que ahir va marxar desconenta amb el resultat.

«És una llàstima, hem fet una temporada bona i hem guanyat 14 partits a casa. Avui, el pavelló era mig buit i la gent s'ha posat nerviosa per estar malament davant un rival com el Lleida», va destacar Duran abans d'alertar que la situació no és òptima per afrontar les eliminatòries per pujar.

«Afrontarem els play-off amb aquest ambient i aquest entorn, que no és el més favorable, com altres clubs sí que tenen, que fan les coses des de la il·lusió», va afegir el tècnic de l'ICL. «Semblava que els que estiguéssim a punt de baixar fóssim nosaltres».

Aleix Duran va continuar amb la seva argumentació i va lamentar la mala imatge de la grada just abans dels play-off: «Estem tot l'any dient que volem factor pista a favor. Esperem que per art de màgia el pavelló s'ompli».

Respecte a la mala actuació de l'equip, Duran va dir que «més crític que jo no ho ha estat ningú». I va afegir que la manca de sintonia i les crítiques a l'equip li semblen «una injustíticia».

També va parlar dels crits que li demanaven la dimissió: «Això és el contrari d'ajudar. No m'agrada perquè porto 15 anys en aquest club. Penso que hem aconseguit una bona posició. I això ens dificulta molt afrontar el play-off».