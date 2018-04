Diego Ocampo, nou entrenador de l´ICL Manresa

L'ICL Manresa ja té substitut per al destituït Aleix Duran. Es tarcta de Diego Ocampo, tècnic gallec que el febrer passat va ser tallat pel Joventut de Badalona. L'entrenador, segons explica el club en un comunicat, arribarà demà al Nou Congost per començar a preparar els playoffs, que el Manresa obre divendres, contra el Corunya.

Trajectòria de Diego Ocampo



1996-2001 - Ourense, categories inferiors

2001-02. Club Ourense Baloncesto, EBA. Ajudant

2004-05 - CB Tarragona. LEB 1, ajudant de Salva Maldonado

2005-07 - CB Tarragona. LEB 1

2007-08 - Akasvayu Girona. Ajudant de Pedro Martínez

2008-14 - Cajasol Sevilla. Ajudant de Manel Comas, Pedro Martínez, Joan Plaza i Aíto García Reneses

2014-15 - UCAM Murcia

2015-16 - Movistar Estudiantes

2016-18 - Divina Seguros Joventut

Comiat inesperat



Duran va ser destituït ahir, amb prou feines 20 hores després de perdre amb el Força Lleida (68-74) en el darrer partit de la lliga regular. Segons ha pogut saber Regió7, un dels factors determinants en la decisió han estat les declaracions que va fer el tècnic divendres a la nit, després de perdre amb el Lleida, i en què criticava el suport de la grada del Nou Congost a l'equip.

La decisió de fer fora l'entrenador sorprèn, precisament, per la proximitat del gran repte de l'equip en les properes setmanes: superar tres eliminatòries per consumar el retorn a l'ACB, el gran objectiu de la temporada des que a l'estiu es va certificar el descens esportiu.

Aquesta dura empresa, l'equip l'afrontarà amb el factor pista a favor en dues de les tres possibles sèries, quarts de final i semifinals, després d'acabar la temporada regular en tercera posició. Una classificació que s'hauria pogut millorar si l'ICL hagués superat divendres el Lleida: el Prat, segon a la taula, va ensopegar a la pista del Barça B i, per tant, els manresans haurien pogut pispar-los la segona posició. Però no va ser possible. La derrota pratenca semblava difícil que arribés, però, un cop confirmada, l'ICL no la va aprofitar.

Tot i això, el detonant principal per decidir prescindir de l'entrenador sis dies abans de l'inici dels play-off no ha estat la derrota davant el Lleida, que es va salvar en aquesta última jornada. Sí que és veritat que a la zona noble del Nou Congost hi havia dirigents que es van prendre molt malament l'ensopegada davant el penúltim classificat. Però, segons ha pogut saber Regió7, les declaracions d'Aleix Duran després del partit van ser determinants per prendre la decisió.

Crítiques a l'afició



En la roda de premsa posterior a la derrota contra el Lleida, Aleix Duran es va mostrar crític amb la grada. «Era un partit a casa i semblava que juguéssim a fora», va dir el tècnic. «Hem fet una temporada bastant bona, hem quedat tercers, hem guanyat catorze partits de disset a casa. I que en l'últim partit abans dels play-off el pavelló estigui buit i la gent es posi nerviosa perquè un equip que està a punt de baixar s'esforça molt i nosaltres puguem perdre, com han perdut tots els equip de play-off, és una llàstima».

Les paraules de Duran van sorprendre perquè, des del 21 d'agost, quan es va presentar l'equip, havia deixat molt clar que no es podia demanar ni exigir res a l'afició manresana, ans al contrari. Que era l'equip qui havia de fer esforços i guanyar-se el suport de la grada. Fins divendres, quan tot va canviar amb la derrota amb el Lleida.

En aquell mateix moment, Duran va destacar que «la no connexió amb el públic» era un factor important abans de començar les eliminatòries per pujar. «Afrontarem els play-off amb aquest ambient i aquest entorn que tenim que no és l'idoni, ni favorable, ni el que tenen altres clubs, com l'Oviedo, com el Melilla, com el Palència... Tots aquests clubs tenen un avantatge sobre nosaltres, i és que fan les coses des de la il·lusió. I nosaltres afrontarem un play-off des de l'obligació», va dir el tècnic egarenc.

Crits de dimissió



Duran també es va referir als crits que algun aficionat havia fet al final del partit demanant la seva dimissió. «Prefereixo que siguin en contra meu que contra els jugadors. Però és evident que és el contrari d'ajudar», va dir el tècnic.

«A mi no m'agrada perquè fa 15 anys que sóc en aquest club», va continuar dient sobre els crits en contra seu. «M'he esforçat molt, aquesta temporada m'he esforçat molt, penso que hem aconseguit una bona posició per als play-off però sóc un treballador del club i, per sort, no és aquest grup de persones qui decideix sobre el meu futur. Hi ha un altre grup de persones que ho fa».

Poc s'imaginava Duran que acabaria deixant l'equip. De fet, divendres al vespre ja pensava fer «tot el que estigui a les nostres mans per millorar les coses que hem fet malament i afrontarem els play-off en les millors condicions possibles».

El tècnic terrassenc, però, va admetre que l'equip acabava el partit «amb sensacions molt dolentes» perquè «durant tot l'any hem dit que volíem el factor pista a favor als play-off i juguem més nerviosos a casa que fora». Un fet que Duran qualificava de «molt mala notícia» per afrontar el play-off.

Respecte als retrets a l'equip, el tècnic va dir que «més crític del que he estat jo, amb l'equip i amb mi mateix, no ho ha estat ningú. Però d'aquí a acabar el partit com si haguéssim fet una temporada regular espantosa em sembla una injustícia».

Malgrat tot, el tècnic deia que esperava «que per art de màgia el pavelló s'ompli i ens doni suport». Una apel·lació al factor Congost, com havia fet el club durant tota la temporada, que només havia tingut efecte en un partit: en la visita del Breogán.

La resta de la temporada, el descens d'assistència de públic havia estat important respecte de l'ACB. Una baixada d'espectadors lògica per la pèrdua de la categoria. Segons les dades del club al final de desembre, la mitjana d'assistència havia baixat de 4.000 a 2.500 aficionats, el 37% menys de públic al Nou Congost.

Missatges de comiat



Un cop conegut l'adéu de Duran, el seu segon, Xevi Pujol, va piular: «Desitjo que amb el temps se't reconegui tot el que has dedicat a aquest club... Gràcies per tot, Aleix».

Per la seva part, el club, en el seu comunicat, va agrair públicament «la dedicació i professionalitat d'Aleix Duran durant tots els anys que ha treballat pel Bàsquet Manresa, i li desitja sort en el seu futur personal i professional».