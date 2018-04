Ocampo promet «emocions fortes» com a tècnic de l'ICL

«És un repte que m'il·lusiona», ha dit Diego Ocampo en la seva presentació com a entrenador de l'ICL Manresa, acompanyat pel president, Josep Sàez, i pel director esportiu, Román Montañez. Un primera de contacte a la capital del Bages que arriba quatre dies abans del seu debut a la banqueta del Nou Congost, en el primer partits dels play-off d'ascens a l'ACB.

«Em motiva i m'emociona jugar al Nou Congost amb el factor pista. L'equip té ganes, està ben treballat. Ara toca competir i divertir en un playoffs a curt termini. Vinc a donar el millor de mi mateix i a treure el millor dels jugadors. I entre tots, entrenador, ajudants i jugadors, intentarem jugar el millor possible. Hem de jugar bé i, com a conseqüència, vindran els resultats», ha dit el tècnic gallec.

Ocampo ha dit que «ofereix emocions fortes», com a carta de presentació, i que l'equip vol «donar el nostre màxim i que qui vingui al pavelló s'ho passi bé veient l'equip». I per engrescar l'afició ha dit que vol «fer vibrar els jugadors per fer vibrar a la gent que ens vulgui venir a veure. No m'agada demanar. Hem d'emocionar-nos i passar-nos-ho bé».

Josep Sàez: «la decisió de destituir Durant la prenc jo»



Abans de la presentació d'Ocampo, Josep Sàez, ha explicat la sortida d'Aleix Duran, una destitució que ha assumit com una decisió personal: «La decisió la prenc jo. Naturalment, es consensua amb l'executiva i amb la direcció tècnica».

«La roda de premsa té importància», ha assegurat Sàez sobre el que va dir Aleix Duran després de perdre divendres amb el Lleida. «Més que la literalitat del que es va dir, el més improtant és com vaig veure l'Aleix després de la roda de premsa. No em donava confiança per poder tirar l'equip endavant».

Sàez també ha dit que no va sentir els crits que demanaven la dimissió del tècnic. I ha afegit que «hem de prendre les decisions de manera professional, no perquè algú cridi. El públic és sobirà d'expressar la seva opinió, cridant o a les xarxes socials. Però no prendria mai aquesta decisió pensant en què es pot dir a les xarxes socials».

Tot i això, el president de l'ICL ha dit que «les declaracions de l'Aleix les compartim, voldríem el pavelló ple».