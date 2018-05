El president de l'ICL Manresa assumeix la destitució de Duran com una decisió personal

Mitja hora abans de la presentació de Diego Ocampo com a nou entrenador de l'ICL Manresa, el president del club, Josep Sàez, va oferir una roda de premsa per explicar la destitució d'Aleix Duran com a tècnic de l'equip. El màxim mandatari del club va assumir la decisió de manera personal: «La decisió la prenc jo. I naturalment, es consensua amb la junta executiva i amb la direcció tècnica».

Sàez va explicar que des de la cúpula del club es va veure un desgast progressiu en el tècnic. I tot plegat va desembocar en la compareixença dels tècnic davant la premsa de divendres a la nit, després de perdre amb el Força Lleida en l'últim partit de la temporada regular.

«La roda de premsa té importància», va admetre Sàez. «Més que la literalitat dels que es va dir, el més important és com vaig veure l'Aleix després de la roda de premsa. No em donava confiança per poder seguir tirant l'equip endavant. No era un tema de la literalitat de les paraules, perquè qualsevol persona pot tenir una reacció així». De fet, el president va assegurar que «les declaracions de l'Aleix les compartim, voldríem el pavelló ple».

Josep Sàez va admetre que «era un repte omplir el pavelló i només ho vam fer el dia del Breogán. Per tornar la il·lusió a Manresa i que s'ompli, s'han de donar diferents circumstàncies. La gent és entesa, necessita espectacle. I per una altra banda, hem d'atreure aficionats per l'oferta del club. Tenim coses a millorar. Al final, que la gent vingui o no, ho hem de veure com una cosa global del club».

Però malgrat entendre el fons de la reivindicació del tècnic, al club van creure que era el moment per fer un canvi. I no ho van fer pas perquè alguns aficionats demanessin la dimissió d'Aleix Duran al final de la derrota amb el Lleida. «Jo, aquests crits, no els vaig sentir», va declarar Sàez. «Hem de prendre les decisions de manera professional, no perquè algú cridi. El públic és sobirà d'expressar la seva opinió, cridant o a les xarxes socials. Però no prendria mai aquesta decisió pensant què es pot dir a les xarxes socials», va afegir contundent.



Pèrdua de confiança

La decisió de fer fora l'entrenador, segons el president, va arribar després d'haver mostrat confiança en el Aleix Duran al llarg del curs. «No hi ha hagut mai una pèrdua de confiança en l'Aleix. Dins l'executiva, tot ho posem en qüestió però sempre li havíem donat suport», va explicar abans de lloar la figura del tècnic, que va arribar al club fa 15 anys, com a preparador físic, i que havia anat cremant etapes fins a convertir-se en primer entrenador.

«No hem discutit mai la feina de l'Aleix, és una persona metòdica, que tenia una il·lusió perquè això anés bé. Pel camí va perdre el punt d'il·lusió i de valentia», va explicar Sàez, tot i que va admetre que el tècnic mai no li havia transmès aquesta sensació durant la temporada.

El president tampoc no va marcar un moment concret del curs en què veiés més clar aquesta pèrdua d'il·lusió: «Ha evolucionat durant la temporada, no podem marcar etapes. Sí que havíem arribat a un punt i un moment complicat, i crèiem que havíem de perdre aquesta decisió, les circumstàncies ens empenyien a fer-ho».

De fet, a més de la roda de premsa de divendres, en què el tècnic va expressar el malestar per la manca de suport de la grada, el president també va destacar que la trajectòria de l'equip era irregular, un altre fet que els va portar a prendre la decisió de canviar d'entrenador: «És un conjunt de coses. No podem dir que l'equip, les últimes setmanes, hagi estat a un nivell competitiu».

Per tot plegat, el club, amb el president al capdavant, va detectar aquesta pèrdua d'il·lusió que veient en el tècnic, es va decidir tirar pel dret. Segons va explicar el president, el club no va tenir un debat amb Aleix Duran per confirmar aquestes sensacions per boca del tècnic. «Li vam dir que no podia continuar», va detallar Sàez sobre el moment de comunicar-li el seu adéu.

La decisió de prescindir de l'entrenador, amb una llarga trajectòria al club, no va ser fàcil per a ningú, va assegurar Josep Sàez. «A tothom li ha sabut molt greu». També a la plantilla, que havia «treballat junta tot l'any». I un altre dels qui més van sentir haver de prendre aquesta decisió va ser el director esportiu, Román Montañez, content amb la feina del tècnic egarenc durant tota la temporada i el seu principal valedor en el càrrec.



L'obligació de pujar

Malgrat que a l'estiu es parlava d'un projecte a llarg termini per reconstruir els fonaments del club, Josep Sàez no va amagar ahir que l'objectiu és recuperar la categoria perduda i tornar a l'ACB: «Era un projecte esportiu, volíem créixer com equip, amb gent jove, experimentada. I ll'entrenador encaixava en aquestes queixes. Hem competit, hem estat a dalt una bona par de la temporada. I l'objectiu de pujar cada cop era més patent».

A més, el president va destacar que juntament amb la trajectòria esportiva, «hem treballat altres coses: part econòmica, part de finançament, i tot això conflueix en que és el moment de pujar. Per un club del nivell del Manresa, és un objectiu que hem de tenir».

I aquesta finalitat es manté amb l'arribada de Diego Ocampo a la banqueta manresana. «El projecte del club continua. Volem continuar tornant la il·lusió al bàsquet de Manresa. Totes les decisions les prenem pensant en el millor», va concloure el president del club.