Participa i guanya entrades per veure l'ICL Manresa - Corunya

Vols anar a veure l'ICL Manresa contra el Corunya al Nou Congost? Participa al sorteig de Regió7 i guanya un pack d'entrades!

Ara que arriba el tram més decisiu de la temporada el club necessita més que mai el suport dels seus aficionats per aconseguir l'anhelat retorn a la lliga ACB.

Si tens ganes d'assistir-hi, Regió7 sorteja un pack de dues entrades per al xoc de quarts de final que enfrontarà el conjunt manresà amb el Leyma Corunya. El premi consisteix en una entrada doble per al primer partit i una altra per al segon.

Els horaris són els següents:

Divendres 4 de maig a les 21.00h

Diumenge 6 de maig a les 19.00h

En cas de que la sèrie entre l'ICL i el Corunya s'allargués i tornés al Nou Congost per a un cinquè partit, també hi hauria una entrada extra per regalar al guanyador.

És molt senzill, participa, guanya i vés a animar el teu equip!