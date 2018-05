Ocampo: «Juguem per la nostra família, que és Manresa»

Diego Ocampo ha transmès de nou il·lusió i optimisme, com en la seva presentació, a les portes de començar els play-off d'ascens a l'ACB, «un moment molt divertit en el que als esportistes en agrada ser-hi». El nou tècnic de l'ICL ha analitzat com està l'equip abans d'enfrontar-se aquest divendres al Leyma Corunya (21 h) i s'ha posat a diposició dels jugadors per treure el millor d'ells i obtenir bons resultats.

«Sóc ajudador i intentaré ajudar el màxim. Tinc gran confiança en ells», Ocampo, que també ha destacat «el compromís»" de la plantilla. «Comprometre's vol dir estar disposat a pagar tot el preu que faci falta per aconseguir alguna cosa. Veig que molts sacrifiquen la seva salut per entrenar i competir. Estic content», ha dit el tècnic, que demana als jugadors que aparquin els problemes físics: «Queixar-te no serveix de res, ni ara ni mai». Per això assegura que «és el moment de ser valents».

Ocampo, a més, demana intel·ligència «per adaptar-nos a les situacions» i «gaudir». Destaca que l'equip no només juga «per nosaltres i per guanyar, sinó perquè els nostres estiguin orgullosos de nosaltres. És quelcom que hem de sentir. Juguem per la nostra família, i la nostra família és Manresa».

I del rival, el Corunya, destaca que «juga bé al bàsquet» i que és dels millors equips de la lliga en assistències i en tirs de tres: «No hem d'esperar la seva errada, sinó fer coses perquè fallin».