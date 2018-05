Arriba l'hora dels valents per a l'ICL Manresa

Només fa cinc dies que és Manresa però Diego Ocampo ja ha integrat en el seu discurs el lema del club aquesta temporada: «És l´hora dels valents». Així ho ha expressat el tècnic gallec abans de l´inici dels play-off d´ascens a l´ACB. Unes eliminatòries que comencen aquest vespre, amb la visita del Leyma Corunya al Nou Congost l´arrencada dels quarts de final. «És el moment de ser valents, de córrer quan hem de córrer, de llançar quan hem de llançar, junts i amb valentia», reclama Ocampo.

El conjunt manresà es juga la feina de tota la temporada en les properes sis setmanes. Fins a quinze partits si s´arriba a la final i cada eliminatòria es decideix en el cinquè partit. Un camí llarg que el nou entrenador manresà, de moment, ni es planteja. Prefereix pensar partit a partit o, fins i tot, jugada a jugada: «No podem ser com un ordinador, amb el que treballes amb deu finestres obertes. El cervell no treball així».

Ocampo sap quin és l´objectiu del club, dels jugadors, dels dirigents i de l´afició, però demana que es facin bé les coses més petites per acabar assolint grans reptes. «Hem d´estar concentrats en cada moment, en el que depèn de nosaltres, de cadascú. I també s´ha de gaudir. Si depèn de mi, que els play-off no acabin mai. És un moment molt divertit, als esportistes en agrada ser-hi. I hem d'estar atents a tot el que vagi passant en cada moment», resumeix Ocampo sobre la seva filosofia per afrontar les eliminatòries.

El nou entrenador de l´ICL espera que l´equip es diverteixi i que això es transmeti a la grada. «El bàsquet és un hobby per a molta gent que ve al camp o ens mira a través de la televisió i s´oblida del dia i crida... això és l'esport. No jugarem només per a nosaltres i per guanyar, sinó perquè la nostra gent estigui orgullosa de nosaltres. Juguem per la nostra família, i la nostra família és Manresa».



Sacrificis i compromís

Ocampo trasllada el protagonisme als jugadors, a qui lloa després de quatre entrenaments: «Estic molt content amb el compromís que han mostrat, tant dins com fora de la pista», relata. «Comprometre's vol dir estar disposat a pagar tot el preu que faci falta per aconseguir alguna cosa. Veig que molts jugadors sacrifiquen la seva salut per entrenar i competir. Estic content. Aquest compromís em transmet confiança per jugar bé, i també amb esforç».

Els problemes físics han estat un handicap de l´ICL durant tota la temporada. Però ara, com diu el nou tècnic, no hi ha excuses, «ja no s'hi pot fer res». Ocampo explica que «qui no pugui jugar, no juga, i els que hi som, hem d'estar al cent per cent». El tècnic apunta que serà clau la «duresa mental, és el que exigeix els play-off. És important no només per afrontar els problemes físics. La duresa mental també es demostra en com reacciones quan falles. Si algú cau, que tothom animi. Queixar-te no serveix de res, ni ara ni mai», sentencia el gallec.

En aquests quatre dies, Ocampo també ha intentat treballar aquest aspecte mental de la plantilla: «Al bàsquet és important el físic però també és important la intel·ligència, la part cognitiva i emocional. I s'ha de treballar cada dia. Com diu Calipari, un tècnic universitari d´Estats Units, l'expressió corporal crida. Això s'ha de treballar sempre, amb un mateix i amb la resta».

En quatre dies, Ocampo admet que no ha volgut fer invents ni intentar deixar el seu segell en una plantilla que ha estat gairebé nou mesos amb un altre entrenador. «És absurd que arribi jo i, perquè sóc molt llest, ho canviï tot», assegura quan se li pregunta si l´equip canviarà molt. «Hem d'aprofitar-nos dels jugadors. Són bons, l'equip és bo perquè ha guanyat vint-i-quatre partits. Jo no sóc a la banda amb un comandament dient què han de fer. Jo sóc ajudador i intentaré ajudar al màxim. Tinc gran confiança en ells».



Un rival complicat

Respecte al rival, el Leyma Corunya, Ocampo demana respecte pel que ha aconseguit: cinc aparicions consecutives als play-off. I en destaca els punts forts: «És un rival que juga bé al bàsquet, que es passa bé la pilota, que dóna moltes assistències. A més, és un dels millors equips en tirs de tres, el tercer amb més triples anotats i amb tres jugadors per sobre d'un 40% d'encert». Per tot plegat, Ocampo demana als seus jugadors «ser proactius, no esperar la seva errada, sinó fer coses perquè fallin».

Si l´ICL vol aconseguir l´objectiu de l´ascens a l´ACB un any després d´haver perdut la categoria, s´ha de convertir en protagonista, agafar les regnes dels partits i divertir-se. «Toca gaudir d´un gran moment», conclou Ocampo. Comencen els play-off.