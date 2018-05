EN DIRECTE | ICL Manresa - Leyma Corunya

Els manresans s'estrenen a la fase final de la competició al Nou Congost, en el partit que també representa el debut de Diego Ocampo a la banqueta local.

El nou entrenador de l'ICL espera que l'equip es diverteixi i que això es transmeti a la grada. «El bàsquet és un hobby per a molta gent que ve al camp o ens mira a través de la televisió i s'oblida del dia i crida... això és l'esport. No jugarem només per a nosaltres i per guanyar, sinó perquè la nostra gent estigui orgullosa de nosaltres. Juguem per la nostra família, i la nostra família és Manresa».