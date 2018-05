L'ICL colpeja primer i s'avança a la sèrie derrotant el Corunya

El Nou Congost presentava un bon aspecte però no estava ple per rebre el Leyma Corunya. L'inici del partit ha estat amb molts pocs punts, i fins pràcticament el minut 2 no ha encistellat cap equip, quan Nacho Martín ha convertit un triple des de la cantonada. Més problemes ha tingut encara el Corunya, que ha tardat 3 minuts i mig en anotar la seva primera cistella.



Un cop oberta la llauna per part dels dos equips, s'ha anat produint un intercanvi de cops fins que l'ICL s'ha escapat (20-11) i ha obligat els gallecs a demanar un temps mort que no ha fet canviar gaire les coses abans del final del primer quart (21-13).



El segon parcial ha començat amb problemes per anotar per l'ICL, però mantenia la distància al marcador liderat per un gran Jordi Trias, que a la mitja part ja acumulava 8 punts, 7 rebots i un total de 20 crèdits de valoració. Així, al descans els manresans seguien dominant el marcador (38-30).



El tercer quart ha mantingut la crònica de la resta, amb un Trias dominant i els dos equips fent la molla al marcador entre els 6 i els 12 punts de diferència, fins arribar a l'últim quart pràcticament igual, 55-46.



Finalment, l'últim període ha seguit exactament el mateix guió dels dos anteriors. L'ICL controlava el partit però sense aconseguir distanciar-se gaire, fins que un parcial ha tancat el partit a falta de 2 minuts i ha situat els locals 11 punts per sobre, fet que ha destensat un Nou Congost que fins i tot s'ha permès fer l'onada abans del final, que s'ha certificat amb un resultat de 70-59 i ha significat una bona estrena per Diego Ocampo a la banqueta manresana.



Trias (12 punts, 14 rebots i 33 de valoració), Allen (14 punts i 6 rebots), Martín (10 punts i 7 rebots) i Muñoz (13 punts) han estat els locals més destacats.