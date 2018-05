EN DIRECTE | ICL Manresa - Corunya

L'ICL Manresa i el Leyma Corunya es veuran avui les cares, només 46 hores després d'haver-ho fet en el primer partit dels quarts de final dels play-off de la LEB Or. La immediatesa amb la qual arriba el segon enfrontament provoca que calgui passar pàgina però que segurament ningú no oblidi què va passar divendres i com pot influir per a la resta de l'eliminatòria.

Els entrenadors dels dos equips van voler donar especial èmfasi, després de la batalla del primer dia, a que la segona comença des de zero i que tot el que un dia és blanc, en temps de play-off, es pot tornar negre, i a l'inrevés, sense saber com ha passat.

