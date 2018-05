L'ICL perd el segon partit i haurà de vèncer un duel a la Corunya

L´ICL Manresa haurà de guanyar com a mínim un dels dos partits que es jugaran a la Corunya per forçar el cinquè partit a casa i arribar a les semifinals de la LEB Or. Aquest diumenge ha perdut el segon partit dels quarts de final i l´eliminatòria està 1-1. Les altres tres les guanyen els equips de casa el Prat, l´Oviedo i el Melilla per 2-0 sobre el Valladolid, el Palència i el Tau Castelló.

La primera part ha tingut un clar protagonista, un Sergio Olmos que ha anotat deu punts en els minuts inicials i quinze al final dels vint minuts inicials. A més, el pivot ha tret dues faltes a Trias i ha estat fonamental per mantenir el partit igualat a l´inici i per aconseguir un avantatge de vuit punts (36-44) que ha passat a ser de 39-44 al descans. Jugadors claus de l´ICL com Nacho Martín, però, estaven molt desencertats.

Semblava que el Corunya s´escapava a l´inici de la segona meitat, però l´ICL ha reaccionat i Noah Allen ha donat avantatge al seu equip (55-54). El Corunya, però, ha trobat Monaghan i més encert per acabar el tercer període amb un 59-63 favorable. Els gallecs han aconseguit mantenir la diferència i escapar-se de vuit punts (61-69) i després de set (66-73 quan faltaven dos minuts per al final, amb un bàsquet de Sonseca). Muñoz ha donat esperances amb un bàsquet (68-73), però una errada de Costa i les faltes al final han enterrat les esperances bagenques, malgrat situar-se amb un 74-77 a pocs segons per al final.