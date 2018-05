Ocampo preveu dos partits molt tàctics a la Corunya

El tècnic de l'ICL Manresa, Diego Ocampo, ha admès en les darreres hores que el joc tàctic del Leyma Corunya, sobretot en el segon partit dels quarts de final de la lliga LEB Or, ha estat important per explicar l'1-1 que ara mateix hi ha a l'eliminatòria. Ocampo vaticina que aquesta tendència i l'intent de control de ritme per part del conjunt de Gustavo Aranzana continuarà en els dos enfrontaments que es disputaran demà i diumenge al pavelló de Riazor.



Ocampo explica, en una entrevista La Voz de Galicia, que té molt respecte per Aranzana, després de "molts anys entrenant a l'ACB, marxar a fora i tornar" i explica que el Corunya té "el seu segell, amb un bàsquet intel·ligent i ràpid". En aquest sentit, sobre els dos partits que ja s'han disputat d'aquesta eliminatòria, segons l'entrenador de l'ICL els gallecs han jugat "de manera molt tàctica, aprofitant i optimitzant els seus jugadors. Han estat dos partits tàctics, bonics i intensos en què el Corunya ha estat capaç de dominar ritmes diferents".



D'aquesta manera, sobre els dos següents enfrontaments de la sèrie "l'ambient serà d'ells, serà més difícil, en aquest sentit. Tenim més dies per treballar i es poden canviar més coses, hi ha més temps per recuperar-se físicament". De tota manera, no és gaire optimista sobre el fet que canviï la dinàmica i "suposo que seran partits similars, molt tàctics, en què serà important l'estratègia i el ritme" que totes dues formacions puguin imposar.



No implica avorriment



Malgrat que es pugui pensar que l'excés de tàctica en els partits els pot fer avorrits, Ocampo no és d'aquesta opinió. Segons ell, "en la tàctica i el ritme hi ha riquesa. Hi ha jugadors amb talent a tots dos equips. La tàctica no és catenaccio. És divertit. Per exemple, vam veure Abia defensant un base o el Corunya actuant amb tres jugadors grans".



Així, també va destacar la importància de Monaghan, el base del Corunya, que "genera avantatges per ell mateix i fa millors els altres", però considera que el gallec és un equip complet, amb "homes de pes com Olmos i Sonseca, Flis que està molt bé, Chuku que ens va fer mal el primer dia i grans defensors com Abia o Ángel Hernández". En aquest sentit, veu molt difícil saber qui pujarà: "podria utilitzar el tòpic i dir que nosaltres, però escollir un equip de vuit és complicat".



Muñoz i el clar missatge del tècnic



L'ala Álvaro Muñoz ha destacat, després de la derrota contra el Corunya, en declaracions a L'Esportiu, que "des del primer dia el missatge del Diego [Ocampo] ha estat molt clar i al grup ho hem assumit molt bé. Estem molt mentalitzats del moment de la temporada en què estem i que ens hi juguem moltes coses". Muñoz ha explicat que l'acomiadament de l'anterior entrenador, Aleix Duran, "ens va deixar en estat de xoc, ja que no hi havia cap mala situació amb ell al vestidor, però ràpidament vam aparcar-ho i vam mirar endavant". El nou tècnic "ens ha incidit en coses bàsiques, com intensitat, línies de passada i rebot en defensa i que tothom estigui al mateix nivell de duresa darrere". Sobre les possibilitats de passar ronda, "sempre és millor un 2-0 que un 1-1, però podem guanyar un partit allò i també tots dos".