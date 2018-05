Ocampo reclama «bon joc» i no autoflagel·lar-se per guanyar

L'ICL Manresa afronta aquest divendres (21 h) un partit vital a la Corunya, el tercer dels quarts de final. Qui guanyi quedarà a un triomf de les semifinals de la LEB Or; qui perdi, a un pas de ser eliminat. Un escenari que el tècnic manresà, Diego Ocampo, no es vol plantejar.

«A vegades ens castiguem massa per errors. Sé com ens ha afectat perdre diumenge i no ens pot afectar fins a autodestruir-nos. Tenim jugadors molt responsables i a vegades es castiguen massa», destaca el tècnic, que admet la pressió per pujar i que negar-ho «no serviria» de res. «És normal que el club i els jugadors i els aficionats, que són la clau, vulguin tornar a l'ACB», afegeix. «Però això no pot condicionar el nostre treball diari».

El tècnic apel·lar al «bon joc» per superar el Corunya, «un bon equip». «Ha de ser un repte, jugar contra un bon equip per millorar», afegeix Ocampo, que incideix sobretot en la mentalitat de la plantilla, i per millorar-la apunta que és important que hi hagi «bona comunicació, parlar i buscar el bé comú». Tot i això, el tècnic demana «concentrar-nos en el que depèn de nosaltres i en jugar bé».

Ocampo preveu fer algun canvi tàctic per sorprendre el Corunya, però recorda que «quan aportes alguna cosa amb poc temps, pot crear inseguretat. Farem alguna cosa, però basat en generar seguretat i confiança amb l'equip».