L'ICL perd a dos segons per al final i entra en una situació límit

L´ICL Manresa haurà de guanyar diumenge a la Corunya per no posar punt final a la temporada. En una muntanya russa de partit, els bagencs han caigut a la pròrroga a Riazor (75-72) en el tercer partit d´una sèrie que perden per 1-2. Un triple de Trevor Cooney a 2,3 segons per al final ha destrossat les esperances bagenques.

L´ICL ha començat bé el partit, tal com va succeir en el duel de lliga disputat a la Corunya. L´encert en el tir exterior, amb tres triples seguits de Costa, Muñoz i Lundberg han situat un 3-9 que s´ha eixamplat posteriorment fins al 5-13 amb un bàsquet del base. El Corunya, però, s´ho ha pres amb calma i ha començat a executar un pla consistent en buscar de manera compulsava el seu pivot Edu Hernández Sonseca. Els punts fàcils dels gallecs i les errades atacants dels manresans, tot i un triple de Hamilton que situava el 15-20, han comprimit el resultat, tot i que una bona assistència de Costa a Sakho ha permès arribar al primer descans amb un favorable 21-25.

Al segon quart, l´atac de l´ICL s´ha embussat. El Corunya ha començat a prémer en defensa i ha empatat amb tres bàsquets seguits de Sonseca (27-27). Tot i un triple de Costa (27-30), la dinàmica ja havia canviat. Dos bàsquets d´Olmos han donat el primer avantatge als locals i un triple d´Ángel Hernández ha fet molt mal (34-30). El Corunya estava llançat i dos triples seguits, de Cooney i Chuku han situat deu punts de diferència (42-32). Sonseca, fins i tot, ha fet pujar la diferència a onze (44-33), que Sakho ha rebaixat mínimament al descans (44-34).

Remuntada esplèndida

El tercer ha estat un quart extraordinari de Trias i Costa. Entre tots dos han anotat gairebé tots els 19 punts del seu equip (8 del primer i 7 del segon). Els manresans buscaven opcions més clares prop de la cistella i el Corunya ha intensificat la defensa deixant en només vuit punts el seu rival. Nacho Martín ha donat el primer avantatge en molts minuts (46-47) i costa l´ha disparat als tres punts (48-51). Un triple de Cooney i un tir lliure d´Olmos han tornat a donar avantatge als locals, però un cop de dits de Lundberg ha establert el 52-53 al final del quart.

El darrer quart ha començat amb sequera. En cent segons, només tres punts d´Abia amb un triple. Els següents minuts han estat de nervis per les dues bandes, amb un sol bàsquet de Martín per als visitants i novament d´Abia per als locals (57-55). El partit semblava controlat amb dos punts més del val·lissoletà, però un triple de Chuku i un 2+1 de Cooney han fet molt mal (65-59, a 4.11). Per fortuna, Martín ha tornat a anotar i els àrbitres no han vist uns dobles clars de Costa que han acabat amb triple de Muñoz (65-64, a 2.20). Novament Martín, qui si no, ha donat avantatge als seus (65-66) i a 33 segons per al final, Sonseca,amb passes incorporades, ha situat el 67-66.

A continuació, Muñoz ha errat un triple, però Trias ha capturat un rebot preciós. Malgrat això, el millor home de la segona part ha errat dos tirs lliures a 26 segons per al final. Per sort, Monaghan només n´ha anotat un i una falta sobre Trias, novament, a falta de vuit segons, ha permès el gironí disposar de dos tirs lliures més que aquest cop no ha errat. El Corunya ha tingut l´última pilota del partit, però Monaghan ha errat l´entrada i s´ha arribat a la pròrroga.

El temps suplementari ha començat amb un sol tir lliure d´Olmos en dos minuts, però un triple de Cooney ha situat el 72-68 molt perillós. Per sort, el Corunya ha errat dos atacs i Trias i Costa han tornat a restablir l´empat (72-72). En el següent atac, Chuku ha errat i Lundberg ha agafat un bon rebot a 50 segons per al final. En el seu atac, Costa ha errat un tir de dos a 27 segons i el Leyma ha tornat a tenir l´atac decisiu. Monaghan ha errat el triple, però el rebot ha estat decisiu. L´han capturat els gallecs i Cooney ha fet un triple assassí a 2,3 segons per al final (75-72). L´ICL ho ha intentat, però Trias ha errat el triple final.