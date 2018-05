Obligats a guanyar un partit a la Corunya

L'ICL Manresa afronta avui un partit vital a la Corunya, el tercer dels quarts de final de la LEB Or. El marge d'error ja és mínim després de la derrota de diumenge: qui guanyi quedarà a un triomf de les semifinals; qui perdi, a un pas de l'eliminació. Un escenari que el tècnic manresà, Diego Ocampo, no es vol plantejar. El seu lema des que ha aterrat al Nou Congost és un carpe diem extrem: els jugadors han de viure el moment i no pensar més enllà de l'acció que executen en cada moment.

«A vegades ens castiguem massa per errors. Sé com ens ha afectat perdre el partit de diumenge i no ens pot afectar fins a autodestruir-nos. Tenim jugadors molt responsables i a vegades es castiguen massa», destaca el tècnic, que admet pressió per aconseguir l'ascens, i afegeix que negar-ho «no serviria» de res.



Conviure amb la pressió

«És normal que el club i els jugadors i aficionats, que són clau, vulguin tornar a l'ACB», declara. «Però això no pot condicionar el nostre treball diari. Ens hem de concentrar en el que depèn de nosaltres i en jugar bé». Ocampo repeteix molt aquesta idea.

El tècnic apel·la al «bon joc» per superar el Corunya, «un equip complet» del qual destaca força virtuts: «un bon joc interior, amb els ala-pivots que poden jugar tant per dins com per fora, amb tiradors, amb penetradors, i amb un base dels millors de la lliga». Per tot plegat, Ocampo creu que «ha de ser un repte jugar contra un bon equip per millorar».

Entre els aspectes que cal fer un pas endavant hi ha la mentalitat: demana «bona comunicació, parlar i buscar el bé comú». L'entrenador exigeix als jugadors que tinguin força d'esperit «per estar connectats» al partit. I ho argumenta: «El meu esforç o nivell d'atenció no pot passar per mirar el marcador o que l'eliminatòria està empatada».

Ocampo estudia fer algun moviment tàctic per sorprendre el rival, però recorda que «quan aportes alguna cosa en poc temps, pots crear inseguretat. Farem alguna cosa, sobretot per generar seguretat i confiança en l'equip. Hem de ser solidaris, passar-nos la pilota i jugar sense pilota».



La batalla per la pintura

La gran actuació dels pivots rivals diumenge, amb 30 punts entre Sonseca i Olmos, va ser vital per al triomf del Corunya. Però Ocampo no vol centrar la seva atenció només en ells dos: «També tenen triplistes i, per tant, hem de tenir equilibri defensiu».

Si les dues torres rivals no són una obsessió per als manresans, tampoc no ho han de ser els àrbitres, apunta el tècnic: «Hem de saber llegir l'arbitratge i adaptar-nos-hi. No és falta el que creus que ho és, sinó el que xiulen. Hem de jugar de manera intel·ligent perquè el Corunya ho està fent».



Aranzana demana calma

Després de recuperar el factor pista diumenge, el Corunya té ara dues oportunitats de classificació a casa. Un escenari que el seu tècnic, Gustavo Aranzana, viu «amb un optimisme moderat».

L'entrenador val·lisoletà espera un gran suport per part del seu públic, però demana «tranquil·litat, calma i concentració» perquè el partit es decidirà «per detalls i hem de gestionar l'aspecte anímic i les emocions».