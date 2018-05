L'ICL se salva en un final agònic i força el cinquè partit

L'ICL Manresa ha patit de valent per endur-se la victòria (80-85) a la pista del Leyma Corunya, en un partit on als bagencs només els valia guanyar per forçar el cinquè partit, que es jugarà el proper dimarts al Nou Congost, a les 20:30 hores.



El primer quart ha estat dominat en el marcador pel Leyma Corunya, malgrat que s'ha acabat amb avantatge foraster. L'equip d'Aranzana ha volgut marcar el ritme a l'inici i establir les primeres diferències i el joc ha estat d'anada i tornada. Un triple de Cooney ha situat el 10-2 i l'ICL ha hagut de tornar a picar pedra per remuntar poc a poc. L'entrada de Gintvainis a la pista ha estat un punt d'inflexió. Un triple del lituà ha situat el 14-12 i, malgrat que Gilling ha tornat a situar el Corunya cinc punts davant (18-13), un tram final encertat del base, amb un últim bàsquet inclòs, ha permès els manresans marxar al primer descans un punt a damunt (18-19).



Al segon quart, com va succeir divendres, l'atac del conjunt d'Ocampo s'ha encallat, però afortunadament els gallecs no ho han aprofitat per escapar-se, malgrat un triple de Chuku (23-21). Álvaro Muñoz, amb un altre llançament de tres punts, ha posat davant el seu equip, que ha arribat a tenir quatre punts de diferència amb encerts de Hamilton i Costa (28-32). En aquest moment, però, ha tornat a sorgir el canell de Cooney, el botxí del tercer partit, que ha anotat vuit punts seguits, amb dos triples, que units a les pèrdues bagenques ha fet arribar el partit amb igualtat al descans (40-40), amb bàsquets de Flis i Lundberg per tancar el període.



El tercer quart ha estat una muntanya russa que ha començat força malament, ja que després d'un seguit de bàsquets d'Olmos el Leyma ha assolit la màxima diferència del període (50-43). Però aleshores l'ICL ha reaccionat amb un sensacional parcial de 0-16 basant-se en els punts de Costa, amb triple inversemblant inclòs, i Lundberg. Un triple de Muñoz ha situat un 50-59 que hauria resultat incrongruent només segons abans. El Corunya ha situat una defensa en zona 3-2 per retallar la diferència i, tot i un triple d'Ángel Hernández i un punt de Monaghan que han acostat els locals a sis punts, el període ha finalitzat amb un bàsquet de Nacho Martín (58-66) i un triple llançat i gairebé encertat de Lundberg des del mig del camp.



Bogeria final

El duel semblava controlat amb el 58-68 posterior, però un bàsquet afortunat d'Olmos ha iniciat la remuntada local, amb triple de Monaghan, bàsquet de Sonseca i jugada de Flis que han obligat a demanar temps mort a Diego Ocampo amb 67-70 a 6.48 per al final i un parcial de 9-0. L'ICL s'ha escapat fins al 69-75, però aleshores un parcial d'11-0 ha tornat a situar davant el Leyma (78-75), després d'un bàsquet de Cooney a 2.15 per al final. Per sort, en el tram final han aparegut Jordi Trias i Nacho Martín. Aquest ha capturat un rebot en atac providencial després de dos tirs lliures fallats per Muñoz amb 78-79 a falta de 17 segons. Els ha transformat. Monaghan i Trias han fet el mateix amb els seus (80-83) i, a sis segons, Abia n'ha tingut dos més. Ha errat el primer, ha anat a fallar el segon però el Leyma ha capturat el rebot i Gilling ha tingut el triple per conduir el seu equip a la pròrroga. La pilota no ha entrat i Trias ha rematat des de la línia de tirs lliures.