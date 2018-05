Ocampo: «Ara no hi ha cansament, hi ha ganes de guanyar»

L'ICL Manresa afronta aquest dimarts (20.30 h) un partit definitiu al Nou Congost, un caixa o faixa davant el Leyma Corunya amb l'accés a les semifinals de la LEB Or en joc. Un duel al que l'equip arriba amb la moral alta després de salvar-se de l'eliminació aquest diumenge, amb un triomf tan agònic com vital.



Serà el tercer partit en sis dies, un calendari comprimit que no hauria de tenir incidència en l'estat de la plantilla. «Ara no hi ha cansament, hi ha ganes de guanyar», assegura Ocampo. «Quan tens moltes ganes, el cap fa que et facin menys mal les cames».



Més que en el físic o en la tàctica, el tècnic està treballant aquests dies en la mentalitat de la plantilla per «jugar bé», que és el seu gran objectiu. És per això que admet que «anem accelerats perquè la motxilla, en comptes de retenir-nos en accelera. Hem de fer passos per buidar la motxilla. Diumenge ho vam fer, vam jugar millor, tant en defensa com en atac. Però hi ha coses que hem de seguir millorant. Hem de fer les coses bàsiques i buidar la motxilla».



Ocampo admet que no pot transmetre a l'equip una fórmula màgica per guanyar: «No crec en un atac o una defensa genial». I reitera el seu missatge: «Penso en fer les coses bàsiques bé, en jugar bé al bàsquet».



Per superar en el partit decisiu el Leyma Corunya, a qui torna a definir com «un equip sòlid», Ocampo espera tenir el suport del públic, tot i que no exigeix res a la grada del Nou Congost: «Acabo d'arribar i no puc demanar, però segur que hi haurà una connexió, com en els dos partits anteriors». De fet, Ocampo assegura que l'ambient que va viure en els dos primers partits va ser molt positiu i que l'ha viscut «en contades ocasions» en la seva carrera: «L'energia fluïa del públic a l'equip i de l'equip al públic».